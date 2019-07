“Non voglio essere padre” | versa detersivo in bocca alla ragazza 17enne per farla abortire

Cristina Incorvaia confusa tra Sammy e David : “Non so chi voglio” : Temptation Island, Cristina Incorvaia indecisa tra Sammy e David: la confessione La coppia composta da David Scarantino e Cristina Incorvaia pare davvero essere in crisi nera. Difatti anche in quest’ultima puntata Cristina Incorvaia si è avvicinata molto al single Sammy, arrivando anche a ballarci sinuosamente. E la donna stasera al falò al cospetto di Filippo Bisciglia non si è nascosta dietro ad un dito, asserendo: “Ad oggi mi ...

Roma - Fonseca si presenta : “Non conosco la paura. Voglio squadra ambiziosa. Dzeko e Higuain? Dico…” : Paulo Fonseca risponde alle domande dei media nella conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo allenatore della Roma: il tecnico giallorosso parla di tattica e delle principali situazioni di mercato legate ai giocatori della rosa Negli ultimi giorni le squadre di Serie A hanno dato il via alle conferenze stampa di presentazioni dei nuovi allenatori. Quest’oggi è toccato a Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma. ...

Buffon : “Non voglio togliere la fascia a Chiellini e la 1 a Szczesny - avrò la 77” : Gianluigi Buffon ha annunciato di non voler togliere la fascia di capitano a Chiellini e nemmeno la maglia numero 1 a Szczesny: indosserà la 77.“powered by Goal”Gianluigi Buffon vive il suo secondo primo giorno da Juventino. L’ufficialità del suo ritorno dopo un anno al PSG è arrivata in giornata e sono arrivate anche le sue parole da ‘nuovo bianconero’.A margine di un evento allo Juventus Store di Milano, il portiere ...

Lewis Hamilton F1 - GP Austria 2019 : “Non sono interessato ai record. Io voglio solo vincere qui a Spielberg” : Non è cambiato di certo l’approccio di Lewis Hamilton. Il britannico, dominatore assoluto del Mondiale 2019 di F1, dopo aver conquistato il successo nel GP di Francia, aver ottenuto la 79esima vittoria in carriera e rafforzato la propria leadership in classifica generale nei confronti dei suoi rivali (+36 sul compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas e +76 sul ferrarista Sebastian Vettel), non ha perso la voglia di vincere. Il suo ...

Serena Rutelli : “Non voglio incontrare la mia mamma naturale. Barbara è mia madre a tutti gli effetti” : Serena Rutelli è uscita cambiata dalla Casa del Grande Fratello e non ha dubbi sul giudicare questa esperienza in modo positivo: “Dopo il Grande Fratello mi sento più forte e non ho più bisogno di tornare dalla psicoterapeuta”, ha raccontato al settimanale Gente. “Volevo mettermi alla prova e restare sola con me stessa. Per questo sono entrata nella Casa”, ha aggiunto. La ragazza ha spiegato di essere stata in cura da una ...

Roma - Pastore punta al riscatto : “Non vedo perché andar via - voglio fare un’annata importante” : Javier Pastore racconta la sua passata stagione, non esaltante, in un’intervista al ‘Mundo D-La Voz‘, sottolineando come ci sia voglia di riscatto e non di addio: “E’ stato un anno strano, sono venuto alla Roma per cercare di giocare di più ed essere indispensabile ma per varie ragioni non è stato così. Non ho avuto tanta continuità ma ho fatto diversi gol quando ho giocato titolare e, soprattutto, sono uscito ...

Il futuro è già deciso - Griezmann esce allo scoperto : “Non so se continuerò nella Liga - voglio divertirmi” : L’attaccante francese ha parlato del proprio futuro, sottolineando come deciderà la sua prossima squadra nel giro di due settimane Antoine Griezmann sembra avere le idee chiare circa il suo futuro, ma al momento non ha nessuna intenzione di rivelarlo. L’attaccante francese lascerà l’Atletico Madrid come annunciato a suo tempo, ma bisogna attendere l’inizio di luglio affinché il suo nuovo club possa pagare la ...

Ruby ter - Marysthell Polanco : “Non voglio soldi - non voglio case - voglio patteggiare e pulirmi” : “Non voglio soldi, non voglio case, voglio patteggiare e pulirmi”. Così diceva già nel 2014 Marysthell Polanco, una delle ospiti alle serate di Arcore di Silvio Berlusconi e tra gli imputati per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza nel Ruby ter assieme all’ex premier. Emerge da un audio depositato nei sei faldoni di atti del processo. Audio in cui l’ex showgirl, che ha già detto che ora dirà la “verità” in ...

Ilicic : “Non ho firmato con il Napoli ma voglio vincere un trofeo” : In un’intervista al quotidiano sloveno Ekipa24, l’attaccante dell’Atalanta Josip Ilicic nega di aver firmato un accordo con il Napoli ma ammette che si sta cercando una soluzione che sia per lui più soddisfacente possibile. “Il Napoli? Non ho firmato nulla ma si sta parlando della soluzione migliore per me” Ilicic dichiara di aver dato tutto ciò che poteva all’Atalanta e di nutrire un grande rispetto per la ...

Di Maio ai vertici Whirlpool : “Non voglio prese in giro. Non posso permettere che ci diciate ‘abbiamo scherzato'” : “Servono risposte, lo Stato non si fa prendere in giro”. Il messaggio del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo l’incontro al Mise coi vertici italiani della multinazionale Whirlpool, era uscito dal vertice in modo chiaro. Ciò che però sta circolando in queste ore è l’intervento del ministro allo Sviluppo economico seduto al tavolo coi rappresentanti dell’azienda e coi delegati sindacali. “Di prese ...

Daniele Dal Moro si sfoga al Grande Fratello : “Non voglio più…” : Grande Fratello 16: Daniele Dal Moro si sfoga dopo la puntata e dice la sua Lo scontro tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio è stato al centro della puntata di ieri sera del Grande Fratello. Una lite che è proseguita nella notte e ha portato Daniele Dal Moro a dire la sua questa mattina. Il bel veronese ha fatto colazione in giardino con Enrico e Gianmarco Onestini, un momento di silenzio e di pace nella casa del GF che ieri è stata ...

Dal futuro all’encomiabile rinuncia - la richiesta di Gattuso : “Non voglio essere elogiato” : Le sensazioni di Gennaro Gattuso a qualche giorno dal suo addio al Milan: le parole dell’ex tecnico rossonero Gennaro Gattuso non è più allenatore del Milan: l’ex calciatore ha detto addio alla società rossonera da qualche giorno e, oggi, è tornato a parlare dell’affetto per il club e non solo. Lapresse “Il Milan è qualcosa che mi rimane sempre dentro, mi ha dato un’enorme possibilità sia da allenatore che da ...

Real Madrid - l’annuncio di Sergio Ramos sul futuro : “Non voglio andarmene” : “Sono un madrilista, voglio ritirarmi qui e quale modo migliore se non ricostruire. Il giorno che vado via vorrei salutare dalla porta principale, vincendo”. Sono le dichiarazioni di Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, nel corso di una conferenza stampa alla Ciudad Deportiva, sono state smentite le voci su un possibile addio. “Mi sarei rinnovato per tutta la vita. Il presidente e io abbiamo una relazione padre-figlio ...