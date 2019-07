Navi Ong | Salvini rincara le multe Sanzioni fino a un milione di euro

Sicurezza : 44 emendamenti M5S - c’è no a ulteriori sanzioni per Navi Ong : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Sono 44 gli emendamenti presentati dai 5 Stelle al dl Sicurezza bis. Tra questi l’istituzione “presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti” di un “registro nazionale delle imbarcazioni confiscate” ed inoltre si chiede che “i natanti confiscati” siano “affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino ...

Sea Watch e Mediterranea - l'ammiraglio libico Tumia : "Con le Navi delle Ong aumentate le partenze di migranti" : "Per colpa delle Ong sono aumentate le partenze di migranti". l'ammiraglio Abdalla Tumia, capo della Guardia Costiera di Tripoli, pattuglia le coste libiche grazie alle motovedette donate dal governo italiano e in un'intervista al Messaggero punta il dito contro Sea Watch, Mediterranea, Open Arms e

Multe fino a un milione a Navi : così la Lega vuol fermare Ong : Presentato un emendamento al decreto Sicurezza bis: salgono le sanzioni per chi infrange il divieto di ingresso in Italia. Detto fatto: oltre all'accordo con la Tunisia, Matteo Salvini prepara il suo piano contro le Ong e l'immigrazione clandestina. E lo fa anche in Parlamento, con un emendamento presentato dal leghista Igor Iezzi che alza sensibilmente le Multe a chi infrange il divieto di ingresso nelle acque italiane. Il ...

Migranti - M5s prende posizione contro le Ong : "Anticipare la confisca delle Navi" : Nuovi sbarchi e nuovi salvataggi. Il 92% delle persone sbarcate in Italia quest'anno non ha niente a che fare con le Ong ma...

Navi della Difesa saranno schierate davanti ai porti per sbarrare la strada alle ong : Nuove misure per il contrasto dell'immigrazione e per ostacolare l'operato delle Navi delle ong. Durante il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, convocato oggi dal ministro Salvini, è stato deciso che i mezzi della Difesa saranno schierati davanti ai porti italiani, per impedire l'attracco alle Navi umanitarie.

Navi della Marina non sono taxi per le Ong! Matteo Salvini risponde a Elisabetta Trenta : "Le Navi militari non sono taxi" ribatte il ministro dell'Interno Salvini a quello della Difesa Trenta, che aveva denunciato il silenzio del Viminale di fronte all'offerta di usare le fregate della Marina per trasbordare a Malta i migranti della Alex. I due a sera si ritrovano fianco a fianco sul palco di un evento a Roma, ma non incrociano nemmeno lo sguardo. E il gelo rimane.

Alessandra Moretti - grottesco mix tra ong e grandi Navi a Venezia : l'attacco a Matteo Salvini : Ma che c'azzecca?, direbbe Antonio Di Pietro. L'ex pm di Mani Pulite però non c'entra niente. Il "che c'azzecca?" è tutto da riferirsi a una presa di posizione di Alessandra Moretti, la piddina, la quale su Facebook si produce in un mix strampalato tra le navi delle ong e le grandi navi che tanti di

Trenta : «Avvisai Salvini sulle ong - non mi ha ascoltata. Invierò le Navi» : L’ira della ministra: era inevitabile senza la missione Sophia. E ancora: «Pattuglieremo il Mediterraneo per combattere i trafficanti». sulle comunicazioni: «Nessuna richiesta è arrivata dal Viminale. Dopo la diretta social, il silenzio istituzionale»

Migranti - il ministro della Difesa Trenta : “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha ascoltato. Manderò le Navi militari” : “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”. A dirlo è la ministra della Difesa in quota M5s Elisabetta Trenta in un colloquio col Corriere della Sera nel quale ha commentato i recenti casi di scontro tra il governo italiano e le navi delle ong, la Sea Watch prima e la Mediterranea poi, ...

Alex - il disastro della portavoce di Mediterranea : "Impossibile Navigare" - svela la vergogna della ong : Per capire con chi si ha a che fare, è interessante ascoltare quanto detto a Stasera Italia, su Rete 4, da Alessandra Sciurba, la portavoce della ong Mediterranea, a cui fa riferimento Alex, la barca a vela attraccata a Lampedusa infrangendo la legge e i cui migranti sono sbarcati nella notte tra sa