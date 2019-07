Lenovo Smart Clock espande i suoi orizzonti arrivando in altri mercati europei

Google Assistant migliora la sveglia di Lenovo Smart Clock con nuovi accorgimenti : Con l'obbiettivo di creare una sveglia più piacevole e per aiutare a gestire le attività mattutine e serali, Google ha collaborato con Lenovo per migliorare l'efficacia del dispositivo Lenovo Smart Clock. Oltre alle numerose funzionalità offerte dal supporto a Google Assistant, lo Smart Clock include alcuni nuovi accorgimenti per aiutare l'utente a riposare e a iniziare la giornata nel migliore dei modi. L'articolo Google Assistant migliora la ...

Aperti i preordini per Lenovo Smart Clock che verranno spediti il ??2 giugno per 80 dollari : Lenovo Smart Clock è ora disponibile per la prenotazione presso Lenovo.com e i rivenditori online Walmart e Home Depot al prezzo di 79,99 dollari. Secondo i primi due le spedizioni inizieranno a partire dal 2 giugno. L'articolo Aperti i preordini per Lenovo Smart Clock che verranno spediti il ??2 giugno per 80 dollari proviene da TuttoAndroid.

Non solo smartphone : Lenovo - ecco il notebook con display pieghevole : La soluzione 'foldable' ora anche per portatili. Il prototipo presentato a Orlando, in Florida. In vendita dal 2020, ha un display da 13,3 pollici single OLED 2K in grado di piegarsi a metà riducendo l’ingombro del 50%

Altro che smartphone - da Lenovo il notebook con lo schermo pieghevole : (Foto: Lenovo) Nel 2020 Lenovo potrebbe presentare il primo modello di portatile con schermo pieghevole che andrebbe a comporre una nuova interessante variante nel catalogo della premiata gamma ThinkPad X1. Alla recente e massiccia presentazione dei nuovi dispositivi della marca cinese si è visto dunque anche un concept di notebook contraddistinto da uno schermo flessibile in grado di piegarsi e chiudersi a libro. Sarebbe senza dubbio una nuova ...

Lenovo Smart Clock si prepara all’esordio sul mercato : Sono state pubblicate le pagine dedicate al Lenovo Smart Clock sul sito di supporto e ciò suggerisce che l'esordio sul mercato è imminente L'articolo Lenovo Smart Clock si prepara all’esordio sul mercato proviene da TuttoAndroid.