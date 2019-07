Dal Sudafrica all' Egitto con un aereo fatto in casa | l' impresa di un gruppo

LIVE Egitto-Sudafrica 0-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Lorch porta avanti i Bafana Bafana a poco Dalla fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Veldwjik prende il posto del match winner Lorch. 91′ Dentro Kekana per Furman: primo cambio per il Sudafrica. 90′ 4 minuti di recupero! 89′ Il Sudafrica perde tempo: Salah reclama. 87′ Finale tutto da vivere al Cairo: l’Egitto sta vivendo un incubo. 86′ Contropiede pazzesco dei Bafana Bafana, che con Mothiba si porta verso l’area avversaria, ...

Atletica – Caster Semenya in gara senza sottoporsi alle cure imposte Dall’IAAF : la sudafricana pronta per gli 800 metri : Caster Semenya pronta a al debutto negli 800 dopo la battaglia con l’IAAF: la sudafricana in gara senza sottoporsi alle cure per abbassare il livello di testosterone Dopo il duro botta e risposta tra Caster Semenya e l’IAAF, l’atleta sudafricana è pronta a tornare in pista e correre i suoi primi 800 metri dall’introduzione del nuovo regolamento sulle atlete iperandrogine, che per lei è stato sospeso lo scorso 30 ...

Sudafrica - 14 leoni in fuga Dal Kruger Park : allerta massima per la popolazione : Quattordici leoni in fuga. È allerta massima in una vasta zona a nordest del Sudafrica, dopo che alcuni esemplari sono riusciti a scappare dal Kruger National Park. In queste ore i poliziotti della provincia di Limpopo ed il personale dell’area protetta sono impegnati nella ricerca del branco, che, da quanto riporta la stampa locale, sarebbe stato visto aggirarsi nei dintorni della miniera di Phalaborwa Foskor, a pochi chilometri dal confine con ...

14 leoni in fuga Dal Parco Nazionale Kruger - in Sudafrica : autorità lanciano l’allarme : Sfruttando una via di fuga nella recinzione dell'enorme Parco Nazionale Kruger, in Sudafrica, un gruppo di 14 leoni è ora in libertà e sta mettendo a repentaglio la vita delle persone. I ranger intendono catturarli e riportarli nel Parco, anche se si valutano altre opzioni. Il giorno prima un leopardo fuggito aveva ucciso un bimbo di due anni.