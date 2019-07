ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019)torna sul giallo dell’incontro atrae Gabriele Giuffrida, indicato come intermediario per l’affarealla Juve. Lo stesso che ha portato Piatek dal Genoa al Milan. Riprende Tuttosport e pubblica le foto che mostrano il presidente bianconero poco prima dell’imbarco scrivendo che, in realtà, il viaggio aera motivato da questioni personali. Fin qui, la versione ufficiale. Il Corriere dello Sport avallava l’ipotesi del contatto sumettendo sul piatto un indizioNara avrebbe cominciato da poco a seguire su Instagram proprio Giuffrida che non è il personaggio di “No grazie, il caffè mi rende nervoso” bensì il personaggio chiave di questa trattativa che potrebbe portarealla Juventus. L'articoloperunadi...

napolista : Dagospia rilancia Agnelli a Ibiza per Icardi e arriva una conferma social di Wanda Il sito pubblica le foto di Agn… - FABI_News : Su @_DAGOSPIA_ il possibile risiko bancario rilancia l’alt di @LandoSileoni “Se qualcuno pensa di poter realizzare… - marrabbio2 : RT @_DAGOSPIA_: “MIO PADRE È STATO UCCISO” - BARBARA MARION, FIGLIA DI BRIAN JONES, RILANCIA LA TESI DELL'OMICIDIO -