Cuneo fiscale | mission possible 5S Col taglio di un punto 106€ in più

(Di martedì 9 luglio 2019) M5S preferisce ridurre ilsul lavoro prima che varare la flat tax cara alla Lega. Matteo Salvini abbozza: un compromesso è possibile per ridurre la pressionee veder crescere gli stipendi. Ma con le clausole di salvaguardia e dati economici meno vigorosi che in passato, il sentiero appare stretto e accidentato, ammoniscono gli esperti di Ubs Wm Italy. Eppure un accordo è necessario, per sostenere la ripresa e beneficiare di un ulteriore abbassamento dei tassi sui titoli del debito pubblico così da ridurre il gap con paesi come Spagna o Portogallo Segui su affaritaliani.it

