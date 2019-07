Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 16 | 10

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019)dailynews radiogiornale Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione per Dio nessuno è straniero I migranti sono persone e non una questione sociale nessuno può esimersi dal aiutarli anziani dal suo viaggio a Lampedusa Francesco celebra oggi in Vaticano una messa per migrante soccorritori e lancia un forte richiamo per quelli che definisce il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata sull’isola siciliana intanto condomini Barco 19 migranti dopo i ghiacci arrivati ieri mercati a Malta verranno tutti ricollocati in altri paesi UE 65 della Alan kurdi Salvini risponde alle critiche dell’amministratore sono riuscita della missione Sophia replicano i numeri non ha fatto polemiche altri sono un po’ nervosi ti è il ministro Salvini ha firmato una nuova direttiva in tema di Scottex in un anno informa una nota49 dispositivi in ...

SkyTG24 : #UltimOra Fonti Difesa: basta attacchi a militari, serve rispetto - tvdellosport : ??| Paolo #Maldini e Ricky #Massara hanno appena terminato il proprio incontro con la dirigenza della #Fiorentina!… - Corriere : Un escursionista è morto e uno è rimasto ferito a Stromboli a causa delle esplosioni in corso nel cratere vulcanico… -