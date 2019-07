Torino | travolge mamma e figlio in bici e scappa | caccia a pirata della strada di Ciriè

L’Empoli travolge il Torino - per salvezza ora è bagarre : L'Empoli continua a vincere e a stupire. Terzo successo consecutivo della squadra di Andreazzoli che travolge il Torino 4-1 e guadagna tre punti fondamentali in chiave salvezza. I toscani scavalcano il Genoa e si portano a 38 punti, al momento fuori dalla zona retrocessione. Per la salvezza dei toscani sara' decisiva l'ultima giornata a Milano contro l'Inter che se vince a Napoli potrebbe gia' essere qualificata per la Champions. Ma per la ...