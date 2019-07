Sampdoria | Ferrero | “Non svendo la Samp | Di Francesco mi ricorda Zeman”

Sampdoria - Di Francesco si presenta : Totti - Ferrero - gli obiettivi e il mercato : E’ terminata da poco la conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore della Sampdoria. L’allenatore abruzzese si rimette subito in gioco dopo l’esperienza alla Roma. Ad introdurre il tecnico è stato il presidente Massimo Ferrero: “Grazie di essere venuti qui. Il signore che è qui alla mia sinistra è noto, vogliamo solo chiedervi per cortesia oggi di non fare domande che non ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : “Verdi vuole venire” : Ferrero sulla possibilità di acquistare Verdi dal Napoli: “Ho offerto a De Laurentiis i soldi che ha pagato ma lui ha chiesto cifre insostenibili”.“powered by Goal”Acquistato la scorsa estate dal Napoli, Simone Verdi non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava nella sua prima annata alla corte di Carlo Ancelotti. 22 presenze in Serie A, a cui vanno aggiunte una in Champions League e una in Europa League.Un minutaggio di ...

Sampdoria - Ferrero pensa di vendere la società blucerchiata : Massimo Ferrero sta pensando di cedere la Sampdoria, società doriana di cui è il presidente dal 12 giugno 2014. L'attuale patron doriano aveva acquistato la società da Edoardo Garrone a titolo gratuito mettendosi accollandosi circa 15 milioni di euro di debiti. Ferrero nel corso di questi anni aveva ammesso che in principio era interessato all'acquisto della Roma, squadra di cui è tifoso da bambino. Adesso ha in mente di acquistare il Palermo ...

Sampdoria - Ferrero show su stadio - mercato e cessione : “Quanto vale?” - lui risponde così… : Fiume in piena. Come sempre mai banale Massimo Ferrero, che in questi ultimi giorni ha rivelato e successivamente ribadito di aver messo in vendita la Sampdoria e di voler acquisire il Palermo. Ospite di Sportitalia, ecco cosa ha detto il numero uno dei blucerchiati. “Ho venduto Andersen al Lione poco fa per 24 milioni più 6 di bonus. cessione società? Oggi posso dire che non ero a Londra ma a Milano con il mio ds Osti. Sento tante ...

Sampdoria - Ferrero non si nasconde : “ho venduto Andersen al Lione. Quanto vale il club? 160 milioni” : Il presidente della Sampdoria ha ammesso di aver venduto Andersen, rivelando poi il valore del club doriano Massimo Ferrero non è tipo che ama nascondersi, il presidente della Sampdoria infatti ha rivelato ai microfoni di Sportitalia l’ultima cessione dei doriani e il valore della società. Tano Pecoraro/LaPresse Nessun freno, solo tante ammissioni per il numero uno blucerchiato: “ho venduto Andersen al Lione poco fa per 24 ...

Cessione Sampdoria – Il closing si avvicina : accordo da 100 milioni - incontro Vialli-Ferrero a Londra : incontro Vialli-Ferrero a Londra per la Cessione della Sampdoria: ridotta la distanza fra le parti, accordo da 100 milioni Sono ore calde per la Cessione della Sampdoria. Stando a quanto riportato dalla ‘Rosea’, la cordata con a capo Gianluca Vialli (e gli investitori Jamie Dinan e Alex Knaster) dovrebbe incontrarsi quest’oggi con Massimo Ferrero per chiudere l’affare. L’accordo verrebbe siglato per una cifra vicina ai 100 milioni, debiti ...

Cessione Sampdoria - svolta nelle ultime ore : incontro Ferrero-Vialli [DETTAGLI] : Cessione Sampdoria – Sembrava essere sfumato almeno per il momento il passaggio di proprietà in casa Sampdoria, nelle ultime ore nuove clamorose novità. E’ arrivata infatti la svolta, è previsto per la giornata di venerdì un incontro tra Gianluca Vialli e Massimo Ferrero, secondo fonti vicine all’ex attaccante blucerchiato l’affare sarebbe nella fase finale: nelle ultime settimane si è lavorato a fari spenti, ...

Clamoroso Ferrero : “Sto provando a vendere la Sampdoria - voglio il Palermo per riportarlo dove merita” : Clamorose rivelazioni di Massimo Ferrero al Giornale di Sicilia. Il patron della Sampdoria ha ammesso di voler vendere la squadra blucerchiata: “Sto cercando di vendere la Sampdoria. Più di quello che ho fatto lì non si può. Sono però un uomo del fare e non del dire”. Ferrero ha già un nuovo obiettivo: “Se avrò la fortuna, perché la voglia già c’è, di fare quanto ho fatto nei cinque anni alla Samp, il Palermo è in una ...

Totti alla Sampdoria - Ferrero ci spera : l’ex capitano della Roma ci pensa : Come anticipato subito dopo la conferenza d’addio alla Roma da CalcioWeb, Francesco Totti è sempre più vicino alla Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero è innamorato alla follia di Totti e gli ha fatto un’importante offerta per diventare direttore tecnico dei blucerchiati. L’altra offerta, secondo Sky, è stata presentata dalla Fiorentina, ma la Sampdoria è in netto vantaggio, anche per il rapporto di Totti con la ...

Massimo Ferrero - chiesto il processo : “Tolto un milione da casse della Sampdoria per pagare debiti Livingston” : La Procura di Roma ha chiesto il processo per il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i due manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti: sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 settembre prossimo, davanti al giudice della X sezione. ...

Sampdoria - chiesto il rinvio a giudizio per Ferrero : tre i capi di accusa per il presidente doriano : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Ferrero ed altre quattro persone, accusate di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false Brutte notizie per Massimo Ferrero, per il presidente della Sampdoria infatti è stato chiesto dalla Procura di Roma il rinvio a giudizio con le accuse di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false. Insieme al numero uno della società blucerchiata, ...

Sampdoria - Massimo Ferrero a processo : il presidente è accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio [DETTAGLI] : appropriazione indebita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false. Queste le principali accuse per cui la Procura la Roma ha chiesto il processo del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Insieme con il manager rischiano il rinvio a giudizio anche la figlia Vanessa ed il nipote Giorgio; oltre a due professionisti, Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 settembre prossimo, ...

Sampdoria - Ferrero interessato alla Salernitana? Il numero uno blucerchiato allo scoperto : Nelle ultime ore sono circolate voci su un possibile interesse del presidente della Sampdoria Ferrero per acquisire la Salernitana, club nelle mani del presidente Lotito che ha disputato una stagione deludente in Serie B ma che alla fine ha raggiunto la salvezza dopo lo spareggio da brividi contro il Venezia. Adesso il numero uno blucerchiato ha deciso di uscire allo scoperto, negato l’interesse per la Salernitana. “Mai parlato ...

Sampdoria - Ferrero annuncia Giampaolo al Milan e Pioli in blucerchiato : “Leggo dai giornali che andrà al Milan e dico che il Milan farà un grande acquisto”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero che dà il via libera al tecnico Marco Giampaolo per la panchina del Milan. “Non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi”, aggiunge, ai microfoni di tuttomercatoweb, per il sostituto è stato ...