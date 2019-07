Raggi oggi pessimo sindaco | domani Giovanna d’Arco?

Raggi : appoggio totale a Cda Ama : Roma – “Pieno appoggio al cda di Ama, screditato da un articolo di Eco delle Citta’ che mi attribuisce frasi totalmente inventate e prive di qualsiasi fondamento. Spiace che in un momento importante per l’azienda, per i suoi dipendenti e per i cittadini romani ci sia chi provi a intralciare il percorso di risanamento di Ama e di miglioramento del servizio da offrire ai cittadini. Il nuovo cda di Ama, in queste prime ...

Oggi siamo nel punto più lontano dal Sole - la Terra Raggiunge l’afelio : Oggi, 4 Luglio 2019, la Terra raggiunge l’afelio, il punto dell’orbita terrestre più lontano dal Sole: l’afelio sarà toccato alle 22:10 UTC (00:10 del 5 Luglio ora italiana) e in quel momento la Terra si troverà a 152.104.285 km dal Sole. Il punto in cui la Terra è più vicina al Sole è chiamato invece perielio, e quest’anno è stato raggiunto il 3 gennaio 2019 alle alle 05:20 UTC (06:20 ora italiana), ad una distanza di circa 147.099.760 ...

Raggi : Fori sono riuniti - oggi è giornata storica : Roma – “oggi e’ una giornata storica. Va detto. Finalmente i Fori sono riuniti. Abbiamo lavorato tantissimo per Raggiungere questo risultato e gli ultimi mesi, con l’arrivo del ministro Alberto Bonisoli, hanno consentito di superare moltissimi ostacoli di tipo burocratico e amministrativo che spesso da cittadini non riusciamo a capire, perche’ la struttura stratificata rende complicate le cose piu’ semplici. A ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di Raggiungere quota 20.000 - 4 giugno 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di avvicinarsi ai 20.000 punti. Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda

Radio Italia Live - la pioggia non scoRaggia i 20mila di Piazza Duomo. Piccolo incidente per Gabbani - la Berté si “dimentica” la terza canzone : Attualità Jovanotti, Legambiente contro il suo Beach Party al Lido degli Estensi: “È una minaccia per il fratino” di F. Q. Nonostante la pioggia incessante su Piazza Duomo a Milano, sono tutti e 20mila rimasti lì, immobili, infreddoliti. Nessuno si sarebbe perso l’esibizione dell’amata Alessandra o di Marco, Ultimo o ...