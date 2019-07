Neonata trovata morta nel tevere | un colpo alla testa la causa del decesso

Neonata ritrovata nel Tevere : «Gettata in acqua ancora viva» |Il video : Il corpicino segnalato sabato pomeriggio da un pescatore all'altezza del ponte di Mezzocammino, alla periferia della Capitale. Aveva il cordone ombelicale attaccato. La Procura indaga per omicidio

La Neonata trovata morta nel Tevere aveva ancora il cordone ombelicale attaccato : indagini in corso : Il corpicino trovato lungo le sponde del fiume Tevere , all’altezza del Ponte Giano da un pescatore intorno alle 16 di oggi, è di una bimba. Secondo quanto emerso la piccola aveva ancora il cordone ombelicale attaccato . Sul posto gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco. Gli inquirenti sono al lavoro per capire le cause del decesso e la dinamica dei fatti, ma sarà l’esame autoptico a fare luce sulla morte della piccola. ...

Roma - Neonata di 3 mesi trovata morta in casa. Allarme lanciato dai genitori : Una neonata di tre mesi è stata trovata morta in casa in via Muzio Scevola, a Roma. A dare l’Allarme sono stati i genitori, una coppia originaria del Bangladesh, che hanno prima chiamato i soccorsi e poi dichiarato agli agenti di polizia di aver trovato la bimba nel letto priva di sensi. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia scientifica e il medico legale che stanno svolgendo gli accertamenti per stabilire le cause della ...