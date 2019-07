LIVE Mali-Costa d’Avorio | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale!

LIVE Tunisia-Mali 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : pareggio che può servire ad entrambe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Tunisia-Mali 1-1. 92′ Ancora Merega pericoloso: l’attaccante del Mali in area prova a piazzarla ma Hassen respinge in tuffo. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Conclusione di prima intenzione di Marega sballata. 87′ Ultima ...

72′ GOOOOOOOL TUNISIA!!! Khazri trova la rete del pari grazie alla deviazione di un avversario, 1-1 ora. 70′ Secondo cambio per la Tunisia: Chaouat al posto di Khenissi. 67′ Fucilata di Marega murata da un difensore. 64′ Giallo a Msakni per un intervento ruvido. 62′ Primo cambio del match: Msakni per Badri tra le fila tunisine. 61′ GOOOOOOOL ...

16:25 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo, a breve si comincia. 16:20 Si gioca al Suez Stadium, arbitra il botswano Bondo. 16:15 Una vittoria quest'oggi garantirebbe al Mali di accedere agli ottavi ma alle Aquile può andare bene anche il pari visto il successo all'esordio per 4-1 con la Mauritania, la Tunisia invece avrebbe bisogno dei tre punti. 16:10 Partita ...

Orario d'inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Tunisia-Mali Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Tunisia-Mali, seconda giornata del Girone E della Coppa d'Africa 2019. Partita sulla carta equilibrata tra la squadra di Cartagine e le Aquile, entrambe con l'obiettivo di accedere alla fase ad eliminazione DIRETTA della competizione.

FINE SECONDO TEMPO 93′ Finisce qui! Il Mali comincia alla grande il proprio cammino! 92′ DIAKITE! DEVIA WAGUE! Forcing della Mauritania. Atteggiamento lodevole. 91′ Terzo corner di fila per la Mauritania che vuole lasciare la prima giornata a testa alta. 90′ 3 minuti di recupero. 88′ Tifo che continua a riempire di gioia il ...

84′ Spinge ancora Diakite: peccato non abbia spiccate doti qualitative. 82′ Dentro Palaye, fuori Camara nella Mauritania. 82′ Scorrono i minuti: il Mali vede conquistare la vetta almeno per questa giornata. 80′ Doumbia! Punizione vicina al palo. 79′ DIALLO EVITA LA MANITA! Uscita folle su Traore fuori area ma viene solo ...

73′ Rigore perfetto di El Hacen: rimonta in vista? 72′ primo storico GOL della Mauritania! NON SBAGLIA EL Hacen! 71′ RIGORE Mauritania!!! DIAKITE GUADAGNA IL RIGORE GRAZIE AL FALLO DI FOFANA! 69′ WAGUE!!!! CHE SALVATAGGIO CON ADAMA BA TUTTO SOLO DAVANTI ALLA PORTA! 68′ Grande cavalcata e tiro ad incrocio di Marega:

62′ Doppio cambio Mali: dentro Doumbia per Djenepo e Traore per Noss Traore. 61′ Mauritania che prova a non avere l'imbarcata ora: ci sono ancora due match da giocare. 58′ Djenepo prova a scappare via: è in offside. 56′ Traore ubriaca di finte la difesa avversaria e piazza il tre a zero. Match in discesa. 55′ tris ...

50′ Mali in controllo in queste prime fasi del secondo tempo. 48′ Resta a terra Demba su un fallo da dietro di Djenepo, ammonito. 46′ Fuori Coulibaly nella Mauritania, dentro Khalil Bessam. 46′ Si riparte a Suez! INIZIO SECONDO TEMPO 22.50 Ottima prima frazione del Mali, che con merito va in vantaggio di due gol all'intervallo ...

41′ Mauritania che prova a crescere in questo finale. 39′ Grande parata del #1 della Mauritania su Djenepo. 39′ Gol meraviglioso del giocatore dello Sporting Lisbona: vantaggio meritato per il Mali che stava dominando. 38′ Diaby!!!! vantaggio MALI! 1-0 delle Aquile! 37′ Mali in crescita in questo finale di tempo. 36′ ...

30′ Fase di studio del match. 28′ Grande corsa di Diakite che però manca di precisione e forza al momento del cross. 26′ Calcio piazzato che si conclude con uno schema piuttosto rivedibile. 25′ Punizione interessante per la Mauritania da zona favorevole. 23′ Indemoniato Diaby che sfodera serie di finte per entrare in area poi ...

9′ Sinistro a giro di poco alto si Diaby dopo il tiro respinto di Marega. 8′ Continua a premere sull'acceleratore la squadra di Martins con continui cambi di gioco. 6′ Il Mali prova a costruire il gioco dalla difesa con capitan Wague. 4′ Rischia l'incomprensione il Mali tra Diarra e Traore sulla pressione di ...