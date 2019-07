La morte di Vincent è ormai ineluttabile | è assassinio I genitori Lambert

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Idi, il tetraplegico da oltre dieci anni in stato vegetativo divenuto simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, hanno sporto denuncia per “premeditato”: è quanto riferisce radio RTL, precisando che la denuncia è rivolta, in particolare, contro il medicoSanchez, il capo del reparto per le cure palliative dell’ospedale di Reims che lo scorso 2 luglio ha annunciato lo stop dei trattamenti di idratazione e nutrizione all’ex infermiere di 42 anni vittima di un incidente stradale nel 2008. La radio francese cita Jan Paillot, uno dei legali deifortemente opposti allo stop dei trattamenti.“La suaè oramai”, dicono i. Da parte sua il nipote di, Francois, ha deplorato che “non si tratti di eutanasia, altrimenti ...

