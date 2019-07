La Juve impegnata nel disperato tentativo di battere la concorrenza del Real per Pogba

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Lantus, consapevole che i punti nevralgici della rosa fossero la difesa e il centrocampo, si è già mossa per puntellare entrambi. In difesa si è assicurata Merih Demiral del Sassuolo e Cristian Romero del Genoa e adesso sta trattando con l’Ajax per Matthijs de Ligt. L’operazione è avviata sui giusti binari perché Fabio Paratici ha raggiunto l’accordo economico con il diciannovenne capitano dei lancieri e tra l’offerta degli acquirenti e la richiesta dei venditori ci sarebbe solo una forbice di 10 milioni di euro. Mino Raiola, agente del giocatore, starebbe trattando intensamente per la cessione del suo assistito e presto dovrebbe arrivare la fumata bianca. I rinforzi a centrocampo In mediana a gennaio è stato acquisito Aaron Ramsey e adesso è stato ingaggiato Adrien Rabiot, entrambi a parametro zero. La terra di mezzo bianconera registra già degli esuberi, eppure il ds non vuole ...

