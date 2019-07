Kevin Trapp stregato da Izabel Goulart

attualitavip.myblog

(Di lunedì 8 luglio 2019) 2017, 2018, 2019… Mykonos resta una tappa fissa per le vacanze die del compagno. Una location invidiabile, scenario paradisiaco per il loro amore. E come ogni anno, ecco la consueta serie di foto che li ritraggono belli, abbronzati, sportivi e innamoratissimi.dalle curve della top model: e chi non lo sarebbe? Lei si fa ricorrere, servire, massaggiare. Poi lo premia con coccole, carezze e baci.è consapevole del proprio fascino. Gioca conma anche con i paparazzi che li immortalano durante questi momenti “privati”. Effusioni d’amore a bordo piscina in una lussuosa villa, rincorse, baci e spuntini: tutto molto simile alle immagini viste l’anno scorso. Persino il bikini è lo stesso: il costumino giallo Lenny Niemeyer. Ma la vera conferma è il fisico statuario di, che lascia senza fiato chiunque e anzi ...

football_fr : Mercato PSG: Trapp vers le FC Porto ? - sports_fr : Mercato PSG: Trapp vers le FC Porto ? - giulielle16 : Anche quest'anno vita di merda pensando alle foto di Izabel Goulart e Kevin Trapp -