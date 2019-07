F1 | Nico Hulkenberg | “I regolamenti tecnici hanno peggiorato la situazione in pista

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il Mondiale 2019 di Formula Uno aveva preso il via con l’idea di Liberty Media di regalare maggiore spettacolo e sorpassi al pubblico. Perché ciò avvenisse, assieme alla FIA, aveva studiato una nuova serie diche, nelle loro idee, doveva rendere meno complicato inseguire un avversario e rimanergli in scia. A parte per quanto visto in qualche gara, tuttavia, questa missione appare in alto mare, e la conferma arriva dagli stessi protagonisti della massima categoria del motorsport. Lo ribadisce ancheportacolori della Renault. “Rimanere in scia ad un rivale rappresenta un handicap sempre più grande, anzi quest’anno direi che abbiamo toccato l’apice – spiega il tedesco al sito it.Motorsport.com – Quando ti avvicini molto, forse a mezzo secondo, se chi è davanti a te sbanda o commette un errore, l’improvvisa ...

