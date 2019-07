Ed Sheeran | il video ufficiale di “Blow” ft Bruno Mars e Chris Stapleton stravolgerà le

Ed Sheeran : vedere i video best of dei concerti italiani ti farà commuovere : Come si fa a tornare indietro? The post Ed Sheeran: vedere i video best of dei concerti italiani ti farà commuovere appeared first on News Mtv Italia.

Ed Sheeran e Khalid in Beautiful People - il sentirsi inadeguati in un mondo di “belle persone” (testo e video) : Ed Sheeran e Khalid in Beautiful People, un brano che racconta il sentirsi inadeguati in un mondo costituito da "belle persone". Il nuovo singolo di Ed Sheeran estratto dall'atteso album di collaborazioni, non poteva che essere un featuring. Stavolta il collega scelto è Khalid che affianca Ed Sheeran nel raccontare un tema delicato che farà sicuramente riflettere in tutto il mondo. Da No.6 Collaborations Project, il nuovo disco in programma ...

Ed Sheeran ft. Khalid : il video di "Beautiful People" ti farà riflettere : Come il testo della canzone

Ed Sheeran : è uscito il video ufficiale di "Cross Me" ft. Chance The Rapper & PnB Rock : Super tecnologico

Lo spot Heinz ketchup con Ed Sheeran che crea Edchup (video) : È disponibile il video dello spot Heinz ketchup con Ed Sheeran. La pubblicità è al momento online sugli account ufficiali social di Ed Sheeran e di Heinz, il famoso marchio di salse, ma non è prevista - per il momento - la rotazione televisiva in Italia. Ed Sheeran fa il suo ingresso in un ristorante di lusso, accolto dallo staff in loco, e ordina le sue portate. Al piatto che sta assaporando, però, manca qualcosa. Eccolo, quindi, estrarre ...

Ed Sheeran & Justin Bieber : è uscito il video di "I Don't Care" e non ci sono parole per descriverlo : Adoriamo <3

Le auto del Museo Nicolis nel video di Sheeran e Bocelli : Il Museo Nicolis è protagonista d’eccezione nel video di “Amo Soltanto Te”, brano nato dalla collaborazione fra Andrea Bocelli ed Ed Sheeran, due celebrità della musica internazionale che non hanno bisogno di presentazioni. Nella maestosa cornice di Villa Arvedi, sulle colline veronesi, in un’atmosfera di gioia e festa, si celebra un matrimonio speciale. Gli sposi […] L'articolo Le auto del Museo Nicolis nel video di Sheeran e Bocelli ...