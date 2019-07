Dj Linus sta male: Sto facendo un tagliando alla mia schiena

Poche ore ed ecco svelato l'arcano. A spiegare il motivo della forzata assenza è lo stesso Linus, al secolo Pasquale Di Molfetta, che con un lungo post su Instagram ha spiegato di non sentirsi bene: "Ok, ho giocato la carta della privacy ma non funziona. Ormai siamo tutti drogati di conoscenza e curiosità, quindi meglio essere trasparenti. Non sono in vacanza, non sono in giro in bici, non sono ammalato. Sto solo facendo un tagliando alla mia schiena che non è molto felice di tutti i chilometri che ho fatto in questi anni. Una di quelle cose che si possono fare a vent’anni come a settanta, prima che arrivi il solito battutaro".Il popolare dj dovrà dunque rimanere lontano dai microfoni e dagli impegni di lavoro per un paio di settimane, come conferma lui stesso: "Per un paio di settimane (appunto) devo starmene buono buono, e quindi niente radio, niente lavoro, niente di niente. Spero per il 22 di essere sufficientemente a posto, almeno per tornare a fare il programma".