Controlli a Termini | 3 arresti e 12 denunce

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma – A conclusione di un mirato servizio di controllo nel quadrante compreso tra la stazione, piazza dei Cinquecento, via Marsala e piazza dell’Indipendenza, finalizzato al contrasto di tipo di illegalita’, di degrado e di abusivismo commerciale, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con l’ausilio dei colleghi della Cio dell’VIII Reggimento Lazio, hanno arrestato 3 persone, denunciato altre 12 e sanzionato ulteriori 10. Una 18enne, nata a Roma ma di origini serbe, e’ stata arrestata con l’accusa di evasione perche’ fermata in piazza dei Cinquecento nonostante fosse sottoposta aglidomiciliari presso la sua abitazione ad Anzio. Due turisti greci, di 28 e 23 anni, sono stati arrestati per furto aggravato perche’ sorpresi a rubare capi di abbigliamento, per un valore di circa 600 euro, dopo aver forzato le placche ...

