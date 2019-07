Autonomie | vertice al via Salvini | «Qui per trovare un accordo»

Lunedì nuovo vertice su Autonomie poi dossier nomine : Un nuovo vertice sulla questione delle autonomie in programma Lunedì , la stretta sulla nomina del nuovo ministro degli Affari europei. Sono questi due dei punti che il premier Giuseppe Conte ha segnato nella sua agenda per la prossima settimana. Nel vertice sarà ripresa la discussione sulle autonomie regionali chieste da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il precedente incontro, che si è tenuto mercoledì sera a Palazzo Chigi, era terminato ...

Vertice sulle Autonomie - tutto rinviato all'8 luglio : Aggiornamento - tutto rimandato all'8 luglio per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del testo presentato dalla Lega sulle autonomie regionali. Nella prima ora di lavoro i ministri hanno discusso il tema delle risorse e di un meccanismo che non porti squilibri tra Nord e Sud, poi si sono soffermati su competenze e deleghe e hanno raggiunto un'intesa di massima su un fondo di perequazione, che permetta di raccogliere ...

Governo - doppio vertice serale : prima il dossier Autonomie - poi l’ipotesi di revoca delle concessioni ad Autostrade : prima il dossier Autonomia, poi l’ipotesi di revoca delle concessioni ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi. Primo appuntamento convocato alle 19, il secondo a seguire: è questo il timing dei due vertici di Governo che hanno come ordine del giorno tematiche assai care rispettivamente alla Lega e al Movimento 5 Stelle. Ma mentre il summit sulla questione Autonomie è solo un approccio in vista dell’arrivo del provvedimento in ...