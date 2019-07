I Digimon sfidano i Pokémon su Nintendo Switch con ben due giochi

optimaitalia

(Di domenica 7 luglio 2019) L'eterna sfida tra ie ista per ripetersi. I mostriciattoli tascabili, rispettivamente di casa Bandai Namco e, torneranno infatti a "correre" sulla stessa piattaforma, stuzzicando fantasie - e portafogli! - di quanti amano perdersi in colorate avventure e lanciarsi nella carriera virtuale di Allenatore. L'arena scelta per lo scontro è naturalmente, la console ibrida del colosso di Kyoto che in futuro andrà ad accogliere proprio nuovi videogame dedicati ai due popolari franchise. I primi sono ormai noti a tutti, e fanno rima conSpada eScudo, action RPG classici che approderanno sugli schermi diil prossimo mese di novembre - giorno 15, ad essere precisi. Gli altri, invece, seppur già disponibili da tempo su altri lidi, trovano la loro strada sulla macchina da giocosolo con l'annuncio di oggi. Annuncio che ...

OptiMagazine : I #Digimon sfidano i #Pokémon su #NintendoSwitch con ben due giochi -