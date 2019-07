Conte | “Ci servono top player per colmare gap con Juve e Napoli”

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Presentato ufficialmente oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore dell’Inter Antonioha parlato del periodo del mercato e anche delle altre squadre di serie A, sottolineando comee Napoli abbiano fatto il vuoto dietro di sé nella scorsa stagione. “Si è creato un gap enorme con lantus, ma anche con il Napoli. Il Napoli è cresciuto tanto e ha aumentato tanto il gap rispetto alle altre, lavora bene da anni e cresce continuamente. Cii topin campo. Dobbiamo essere bravi a cercare di costruire qualcosa, ripeto il Napoli si è collocato in alto da diversi anni ed è cresciuto tanto”. L'articolo: “Citoppergap cone Napoli” ilNapolista.

