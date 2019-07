La Roma prova l’affondo per Veretout | sul piatto anche Defrel

Inter - la questione Icardi si fa sempre più complicata : Napoli e Roma ci provano - ma la Juventus… : L’Inter ha intenzione di cedere l’attaccante argentino, che al momento continua a non prendere in considerazione altre destinazioni, ribadendo di voler rimanere La questione Icardi si fa sempre più spinosa per l’Inter, decisa a cedere l’attaccante argentino perchè non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte. AFP/LaPresse Nella giornata di ieri sono state confermate le voci di un incontro a Ibiza tra Wanda Nara e ...

Corriere di Roma – La Roma ci prova con Higuain : L’edizione odierna del Corriere di Roma riferisce alcuni aggiornamenti circa la campagna acquisti della Roma in cui sembra esserci anche il nome di Gonzalo Higuain. Nonostante il fratello-procuratore abbia smentito sui social ieri, affermando che il Pipita vuole giocare solo alla Juve con cui tra l’altro ha ancora due anni di contratto. Proprio il contratto in essere con i bianconeri, insieme all’ingaggio alto ...

Roma - poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca : è grave. Provava a sedare una lite tra coniugi : Un poliziotto del Reparto Volanti è stato accoltellato da un pregiudicato in via Cochi, a Tor Bella Monaca. L'agente, trasportato d'urgenza al policlinico Casilino, è stato...

Tutti pazzi per De Rossi - tanti i club sulle sue tracce : per l’ex Roma ci prova anche… il Milan : Sono tre le società che si sono messe sulle tracce di De Rossi, tra queste anche il Milan che ha deciso di farci un pensierino Daniele De Rossi si gode le vacanze ma pensa anche al suo futuro, che non sarà lontano dalla Serie A. L’ex centrocampista della Roma ha deciso di proseguire in Italia la propria carriera, considerando il fatto che la scelta di lasciare la Capitale non sia dipesa dalla sua volontà. Alfredo ...

Carlo Verdone : “Max Tortora imita Celentano che prova a parlare Romano”. Il tributo è da ridere : “Ora Max Tortora farà una bellissima imitazione di Celentano in Rugantino, quando tenta di parlare romano”. Il video pubblicato da Carlo Verdone e in cui il collega imita Adriano Celentano, sul set di Si vive una volta sola, è rimbalzato sui social. Il film citato è quello del 1973 diretto da Pasquale Festa Campanile. L'articolo Carlo Verdone: “Max Tortora imita Celentano che prova a parlare romano”. Il tributo è da ...

Dl Crescita - dal bonus per auto elettriche alla stretta sui ‘furbetti’ dell’affitto fino al Salva Roma : tutte le norme approvate : Dallo scivolo di 5 anni per gli aspiranti pensionati al Salvataggio di Roma, grazie a un intervento dello Stato per 1,4 miliardi di euro, fino alla riapertura dei termini per aderire alla rottamazione delle cartelle inviate dal fisco e del saldo e stralcio, con nuova scadenza fissata al 31 luglio 2019. E poi l’estensione dell’accesso al fondo per il credito anche alle imprese in concordato preventivo, come Mercatone Uno. Il decreto legge ...

Roma. Contrasto disagio socio-alloggiativo nuclei fragili : approvata la delibera : Contrastare il disagio socio-alloggiativo dei nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità. Questo l’obiettivo della delibera della Giunta Raggi

Pamela Prati - salta l'intervista dalla D'Urso : è molto provata e torna a Roma (RUMORS) : Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Pamela Prati? Stando a quello che racconta Fanpage in questi minuti, la showgirl starebbe rientrando a Roma a poche ore dal suo annunciato ritorno in Tv. Nonostante Barbara D'Urso abbia confermato a Pomeriggio 5 la presenza della sarda nella puntata odierna di Live, pare che la protagonista assoluta del gossip di questo periodo abbia fatto saltare ogni accordo perché troppo provata da quello che sta ...

Calciomercato Serie A - il punto : rebus portieri tra Roma e Milan - Inter scatenata - il Parma ci prova : Il Calciomercato non è ancora entrato nella sua fase calda, eppure già in tante si stanno muovendo o stanno comunque sondando il terreno in attesa di affondare il colpo. L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto ...

Mps - faro Ue sui giochi Romani Un'altra prova : non contiamo nulla : L'Italia resta "sorvegliata speciale" sui mercati e da parte della Commissione Ue. In particolare l'Antitrust Ue avrebbe chiesto a Marco Morelli, Ceo di Mps, di essere "affiancato" da un advisor gradito alla Vigilanza Bce per verificare che il prezzo dell'eventuale maxi-cessione di Utp (inadempienze probabili) sia allineato ai valori di mercato e non costituisca un modo di fornire sottobanco un ulteriore aiuto ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La proposta Romantica a Buffon - l’Atalanta prova il colpaccio - Bologna - Udinese e Lecce scatenate : Buffon PIU’ VICINO AL PARMA – La proposta è ‘romantica’, si avvicina infatti al ritorno al Parma. Buffon è diventato importante proprio grazie al Parma, club che l’ha lanciato nel calcio del conta, ha tanti amici in città e per questo motivo sta prendendo seriamente in considerazione la proposta. Sono andati in scena contatti con persone vicine al portierone per valutare la possibilità di un ritorno, la trattativa non è ancora ...

VIDEO Filippo Tortu 20.36 sui 200 al Golden Gala Roma - prova sottotono dell’azzurro dopo 2 anni : Filippo Tortu è tornato al Golden Gala per correre di nuovo i 200 metri, una distanza per lui quasi insolita, dal momento che non la frequentava da due anni. Il crono finale del nostro miglior velocista è 20″36, un tempo che non lo soddisfa di certo, ma neanche lo delude, come si evince da quanto da lui dichiarato pochi minuti dopo alla Rai. Per Tortu non si può parlare di un passo indietro rispetto al 9.97 ventoso di Rieti, ma le ...

Concorso Navigator 2019 : prima prova a Roma - il calendario per cognome : Concorso Navigator 2019: prima prova a Roma, il calendario per cognome Concorso Navigator 2019: dopo l’ok al reddito di cittadinanza sta per realizzarsi un altro dei passaggi chiave del percorso progettato dal Governo. Ovvero la individuazione delle figure che dovranno favorire l’incontro tra offerta e domanda di lavoro. Forse una delle sfide più difficili insite nel provvedimento previsto dal Governo Conte, caposaldo del decreto ...

Panchina Roma - l’indiscrezione dall’Olanda : i giallorossi hanno provato ad ingaggiare Ten Hag : Interessante indiscrezione proveniente dall’Olanda e che riguarda la Panchina della Roma. Secondo il noto quotidiano ‘De Telegraaf‘, infatti, “la Roma ha compiuto un inutile tentativo di ingaggiare Erik Ten Hag dall’Ajax”. Sempre in base a quanto riferisce il giornale olandese, è stato poi il Ds della società di Amsterdam, Marc Overmars, a rispondere con un netto rifiuto. L’intenzione del dirigente ...