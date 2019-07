Germania | allarme processionarie | 15 persone ricoverate Chiuse scuole | strade e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019), piscine, ristoranti, parchi e addirittura alcuni tratti stradali sono stati chiusi nelle ultime settimane ina causa di un’invasione di. L’è scattato in tutto il Paese ma ad essere interessate sono soprattutto l’area di Brandeburgo, della Sassonia-Anhalt, del Baden-Wurttemberg, della Baviera e dello stato occidentale del Nord Reno-Westfalia. Al momento sono 15 lein ospedale a causa di questi insetti le cui setole urticanti sono pericolose: anche senza entrare in contatto diretto con l’animale infatti, queste possono causare reazioni allergiche, dermatiti e crisi d’asma perché trasportate dal vento. A Munster, 6sono state addirittura sottoposte ad un intervento chirurgico agli occhi per rimuovere le setole delleche si erano attaccate alla loro retina. In un’altra città ...

