Gears 5 | i test tecnici del multiplayer avranno inizio dal 19 luglio

(Di sabato 6 luglio 2019)5 avrà deiper l'online, i qualiluogo a partire dal 19per PC Win 10 e Xbox One, riporta VG247.Segnaliamo inoltre che sarà possibile accedere aisolamente se abbonati all'Xbox Game Pass, oppure se si ha prenotato il gioco.Con questisarà dunque possibile mettere mano ad una versione di prova del titolo,ando di fatto il compartotramite 3 modalità: Arcade, King of the Hill, Escalation. Saranno inoltre disponibili due mappe inedite, la modalità Bootcamp attraverso cui allenarsi e il Tour of Duty attraverso il quale sbloccare skin per il personaggio e banner.Leggi altro...

