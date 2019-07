Caro Salvini | se non ora | quando?

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Alessandro Sallusti Matteoha sbottato: «Abbiamo vinto le elezioni e in Europa accontentano Pd e Cinque Stelle», con riferimento alle per ora uniche nomine che l'Italia ha strappato a Bruxelles, quella di David Sassoli (Pd) a presidente e di Massimo Castaldo (Cinque Stelle) a vicepresidente del Parlamento. Già, a che serve vincere se poi non si comanda? La risposta è banale: a vincere, se sei bravo, basti tu, ma per comandare ci vogliono alleanze che la Lega non ha perché i populisti europei non solo sono minoranza, ma pure condannati a essere divisi e ostili tra loro. E questo improduttivo isolamento è solo in Europa. Diciamolo chiaramente: il paradosso è che la Lega nei sondaggi sfiora il 40 per cento, ma anche sul campo italiano non tocca palla o quasi. L'autonomia delle Regioni del Nord è al palo e lì resterà; la flat tax ma anche una semplice riduzione delle ...

