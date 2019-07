Un accordo val bene un ritardo

Sensi è dell’Inter - Carnevali conferma : “accordo raggiunto con i nerazzurri” : “Abbiamo raggiunto l’accordo con l’Inter e la prossima settimana Sensi fara’ le visite mediche”. E’ l’importante annuncio da parte dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che conferma l’accordo con l’Inter per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista Sensi. “C’e’ soddisfazione per dare un’opportunita’ a un nostro giocatore di andare in un ...

Samp - “clausola plusvalenze” nell’accordo con Di Francesco : Di Francesco contratto Sampdoria – Il valzer degli allenatori si prepara a giungere al termine. Tra le squadre che devono ancora ufficializzare il proprio tecnico per la prossima stagione c’è anche la Sampdoria. Risolto il contratto con Marco Giampaolo – in procinto di firmare per il Milan – i blucerchiati sarebbero a un passo dal […] L'articolo Samp, “clausola plusvalenze” nell’accordo con Di Francesco è stato realizzato da Calcio e ...

Valcareggi : 'Chiesa è molto d'accordo con la Juventus' : Un finale di stagione ricco di novità per la Serie A, non solo per motivi di mercato, ma anche per alcune novità societarie che hanno riguardato alcuni club: è il caso della Fiorentina, con i Della Valle che hanno deciso di vendere la società all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Una stagione deludente quella della Fiorentina, con numerose contestazioni da parte della tifoseria che hanno spinto la famiglia Della Valle a cedere la ...

Trapani - i migranti assolti per legittima difesa fanno storia. E l’accordo con la Libia non vale più : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...

Fiorentina - inizia l’era americana : trovato l’accordo con Commisso per 170 milioni. Con i Della Valle un amore mai sbocciato : inizia l’era Della Fiorentina a stelle e strisce. Dopo l’arrivo a Milano, lunedì sera, del miliardario italo-americano Rocco Commisso e l’incontro avvenuto nella mattinata di martedì nell’ufficio milanese dei fratelli Della Valle, secondo le ultime indiscrezioni sono arrivate le firme delle due parti sul passaggio di proprietà. Manca solo l’ufficialità che avrà bisogno dei tempi tecnici di rito e potrebbe arrivare ...

Fiorentina - c’è l’accordo per la vendita : Della Valle e Commisso dal notaio : E’ durato circa due ore l’incontro per il passaggio di proprietà Della Fiorentina tra i fratelli Diego e Andrea Della Valle e Rocco Commisso nella sede Della Tod’s a Milano. Ora l’imprenditore italo-americano è arrivato da poco presso lo studio legale BonelliErede dove lavora l’avvocato Carlo Montagna, membro del CdA Della Fiorentina e dove presumi...

SKY – Napoli-Zapata - accordo trovato - ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… : SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. E Rodrigo del Valencia… SKY – Napoli-Zapata, accordo trovato, ora si tratta con l’Atalanta. Valzer di punte per l’ attacco azzurro. Gianluca Di Marzio annuncia grosse novità per ciò che concerne il calciomercato del Napoli. Se il Valencia chiede troppo per il giovane attaccante Rodrigo ecco che il club partenopeo si lancia sull’ ex ...