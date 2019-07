Sulle migrazioni serve un’Europa più unita | più democratica | più umana

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) In politica i guai peggiori nascono dalle emergenze, in una sorta di circolo vizioso in cui i problemi inaspettati generano emergenze e queste generano altri problemi e questi ultimi altre emergenze.Una delle grandi questioni del nostro tempo è il fenomeno delle, che, pur prevedibile e non nuovo, continua a essere gestito con logiche emergenziali che provocano problemi di tutti i generi. Oltretutto sia la migrazione che le criticità che da essa hanno origine hanno una scala di grandezza enorme, tanto complicata da gestire, quanto adatta a farne oggetto di propaganda politica.Per chi voglia misurarsi con questo tema, con l’obiettivo di curare la questione - troppi già ci speculano - diventa necessario sia studiare il fenomeno nella sua complessità e nelle sue articolazioni causali e prodotte, effettive e percepite.È necessario evitare ...

cicci1 : Sulle #migrazioni #migranti #migrantes #migrant #migranten #migration #Migración #Europe #Europa - stefano_b_l : RT @salcinz: Pare che verranno liberati i migranti trattenuti nei lager libici. Era ora! Si parla di circa 8000 persone. Un continente di 5… - DaDaDazzi : @RegistaOcculto @giuggiup @chia_re_tta Regì, non amo i giudici, in generale, per mia formazione politica. Non amo q… -