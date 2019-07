Roma Summer Fest | tanti appuntamenti a Casa Jazz e Auditorium

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019)– Grandi nomi della musica internazionale si avvicenderanno questa settimana al, all’. L’8 luglio arrivano gli Skunk Anansie, iconica band del rock britannico. Martedi’ 9 luglio sara’ la volta dei Tears for Fears. Il duo presentera’ i brani del nuovo album Rule The World che ne segna il ritorno discografico dopo una pausa di tredici anni. Grande attesa il 10 luglio per la musica sofisticata e rarefatta della Cinematic Orchestra. Si prosegue il 13 luglio con Ben Harper, accompagnato dai fidati Innocent Criminals. Il 14 luglio per gli amanti delsalira’ sul palco della Cavea la celebre pianista e cantante Diana Krall. Non manchera’ la musica italiana. L’11 luglio Irama, il giovane cantautore toscano, reduce da un anno ricco di successi, si esibira’ per la volta inconfermando la ...

