La censura del #MeToo si abbatte su Toy Story 2

Le Universiadi del litigio - ?de Magistris non partecipa alla conferenza di presentazione : «censurato» : Parte con un incidente diplomatico l'avventura delle Universiadi di Napoli 2019. alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, qpresso il Media Press Centre della Mostra...

Pino Schirripa - il docente della Sapienza : “Io censurato in Rai da Marzullo per la maglietta pro Ong” : censurato in Rai da Gigi Marzullo per aver indossato una maglietta con la scritta “Mediterranea saving humans”, logo dell’ong impegnata nel salvataggio dei migranti che tentano la traversata in mare dalla Libia. È quanto denuncia in un’intervista a Repubblica il professor Pino Schirripa, docente di Antropologia all’università Sapienza di Roma. Il docente calabrese era stato invitato come ospite nella trasmissione ...

Facebook censura i Led Zeppelin e rimuove la copertina dell’album Houses of the Holy : Facebook censura i Led Zeppelin e la copertina dell'album Houses of the Holy. Il disco è stato rilasciato nell'ormai lontano 1973 e la sua immagine di copertina è sempre stata condivisa liberamente dagli utenti del noto social network. Solo di recente, infatti, Facebook ha deciso di applicare le norme sulle immagini alla copertina di uno degli album che ha fatto la storia della musica internazionale bannando la cover di Houses of the Holy dei ...

Led Zeppelin e Facebook : il caso della copertina censurata di Houses of the Holy : Sta diventando un vero e proprio caso la copertina del quinto album dei Led Zeppelin, Houses of the Holy: il disco, pubblicato nel 1973, non piace affatto agli algoritmi di Facebook, e viene ripetutamente rimosso per violazione degli standard della community a causa, con molta probabilità, del disegno che vede ritratti alcuni bambini nudi, seppure di spalle, che scalano le pietre del Selciato del gigante, percorso roccioso sito in Irlanda del ...

The Boys - il trailer non censurato della serie Amazon : Se il buon giorno si vede da un trailer, The Boys si candida ad essere la vera rivelazione del 2019: la serie prodotta da Amazon e tratta dall’omonima saga a fumetti firmata da Garth Ennis arriva in streaming il 26 luglio. Il nuovo video reso disponibile mostra come si sia voluto rispettare l’irriverenza e l’acida comicità di cui quest’opera è intrisa in ogni baloon, mentre un secondo trailer postato il 17 giugno è ancora ...

Paolo Brosio e le donne prima della "conversione" - confessione senza censura : "Io al ventre della donna..." : Paolo Brosio su Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici è senza freno. Nella trasmissione di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino, parla dell'Isola dei famosi. "Sono ancora deboluccio, ho perso tanti chili, diciassette, mi devo risistemare un

Anche i 5 Stelle contro la sospensione della prof : "Fatto grave - la Lega censura?" : Il caso della professoressa sospesa da un istituto industriale di Palermo per un video (realizzato dagli studenti) critico delle politiche di Matteo Salvini provoca divisioni Anche nel governo gialloverde. Dopo le critiche di Grasso e Zingaretti, infatti, tocca a Luigi Gallo, presidente Commissione Cultura M5S, prendere le distanze da un episodio giudicato “grave”.“Piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e quindi ...

Se la censura stritola persino Alain Delon - : Alessandro Gnocchi L a macchina della censura, una volta che si è messa in moto, diventa difficile da controllare. In questi giorni, assistiamo a due vicende solo all'apparenza lontane. Partiamo da quella più vicina a casa. Il Circolo Pink, associazione Lgbt nata sulle ceneri di un Arcigay, chiede al sindaco di Verona la cancellazione dello spettacolo Romeo e Giulietta in programma il 26 agosto. La pietra dello scandalo è l'atteso ...

DIARIO ARGENTINA/ censura e politica - il triste spettacolo della Fiera del libro : A Buenos Aires si è appena chiusa la 45a edizione della Fiera del libro. La manifestazione, da culturale, è diventata politica

George Soros - la sua manina dietro alla censura su Facebook delle pagine pro Lega e M5s? : La chiusura di 23 pagine su Facebook accusate di diffondere notizie false su vaccini e immigrazione porta dietro di sé la spinta del finanziere George Soros. La decisione dei responsabili del social network è arrivata dopo la pioggia di segnalazioni di Avaaz, ong con sede a New York con una chiara p

Salone del libro - foto D’Annunzio e Pound contro la “censura” : fotografie di Gabriele D'Annunzio e di altri celebri scrittori del Novecento accompagnate dalla didascalia "You'll never walk Salone". Cosi', nei padiglioni del Salone del libro di Torino, qualcuno ha deciso di protestare, oggi, contro l'esclusione di Altaforte dalla kermesse. Le immagini, non a caso, sono state affisse nello stand che avrebbe dovuto ospitare la casa editrice estromessa per le dichiarazioni filofasciste del fondatore. Accanto ...

Salone del libro - Francesca Totolo 'censurata perchè parlo delle Ong' : "Cerco disperatamente un missionario impegnato in Africa per organizzare un dibattito (anche polemico) sul business della accoglienza”, spiega ad Affaritaliani.it Francesca Totolo che... Segui su affaritaliani.it

Salone del libro - Totolo (Altaforte) 'censurata perchè parlo delle Ong' : "Cerco disperatamente un missionario impegnato in Africa per organizzare un dibattito (anche polemico) sul business della accoglienza”, spiega ad Affaritaliani.it Francesca Totolo che... Segui su affaritaliani.it

L'autrice del libro su Salvini : "Sono stata censurata" : ...