Giornalisti : al via domani ‘Lampedus’Amore-Premio Cristiana Matano’ (3) : (AdnKronos) – ‘Lampedusa – dice Cederna – è la protagonista dello spettacolo, quasi un personaggio, un compagno di scena. Ho incontrato ieri l’isola per la prima volta e la prima tappa del mio pellegrinaggio in motorino è stata la Porta d’Europa. Mi sento al centro del mondo, mi sono svegliato di ottimo umore perché questo luogo riesce a mettere insieme bellezza, vacanza, accoglienza, umanità. Non vedo ...

Giornalisti : al via domani 'Lampedus'Amore-Premio Cristiana Matano' (3) : (AdnKronos) - “Lampedusa - dice Cederna - è la protagonista dello spettacolo, quasi un personaggio, un compagno di scena. Ho incontrato ieri l’isola per la prima volta e la prima tappa del mio pellegrinaggio in motorino è stata la Porta d’Europa. Mi sento al centro del mondo, mi sono svegliato di ot

Giornalisti : al via domani 'Lampedus'Amore-Premio Cristiana Matano' (2) : (AdnKronos) - Lo confermano le parole di Filippo Mulè, il presidente-capitano di questa avventura che tiene insieme follia e utopia: “Ricordare, raccontare, riflettere. Siamo al quarto anno di Lampedus’Amore-Premio Giornalistico internazionale Cristiana Matano e il nostro contenitore quest’anno si a