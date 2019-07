Bologna | va in bagno in ospedale e muore | lo trovano dopo ore

fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2019) Un uomo di settantuno anni è stato trovato, senza vita, all’interno deldel pronto soccorso dell’di Bentivoglio (). Ad accorgersene gli operatori del reparto che hanno forzato la porta dele quindi allertato le forze dell’ordine. L’anziano era andato al pronto soccorso perché non si sentiva bene ma non ha fatto il tempo a farsi visitare.

corrierebologna : #tipidaspiaggia Per la rubrica del Corriere di Bologna 'tipi da spiaggia', oggi raccontiamo la storia di Gabriele P… - CatelliRossella : Cadavere in bagno all'ospedale di Bentivoglio - CorriereQ : Cadavere in bagno, ospedale di Bentivoglio/ Bologna, 71enne non registrato al Triage -