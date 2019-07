Assegno unico figli fino a 26 anni | importo e requisiti | parla Fontana

Famiglia - la proposta della Lega : “Assegno unico da 100 a 300 euro per ogni figlio fino a 26 anni” : Il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, lancia la proposta di un assegno unico per i nuclei familiari e, in particolare, per ogni figlio dagli zero ai 26 anni: l'idea del ministro leghista è quella di un importo dai 100 ai 300 euro per ogni figlio. Ma i 5 Stelle bloccano l'iniziativa e sottolineano che una misura del genere costerebbe troppo.Continua a leggere

Assegno unico familiare Inps : requisiti - importo e quando arriva : Assegno unico familiare Inps: requisiti, importo e quando arriva È in arrivo la riforma delle misure legate ai nuclei familiari e andrà a fare il suo esordio un solo Assegno unico familiare che raccoglierà tutte le agevolazioni attualmente vigenti. Dal bonus mamma domani al bonus bebè, passando per il bonus asilo nido e gli assegni familiari. Si tratterà pertanto di un riordino delle misure previste, quantificato in un importo che dovrebbe ...

"Un Assegno unico per le famiglie ed un Piano per chi non è autosufficiente” : assegno unico per le famiglie destinato in tempi brevi a confluire in un disegno di legge, realizzazione del Primo Codice delle persone con disabilità per semplificare la materia aggiornandola e allineandola ai principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone, convocazione del Piano Nazionale delle Non Autosufficienze per il prossimo 25 giugno che affronterà il tema della disparità fra Regioni. Sono questi i prossimi obiettivi che il ...