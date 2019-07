A proposito di Ius soli | un appello che vale ancora

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) La memoria aiuta a guardare in avanti. Non siamo stati tutti in silenzio quando si discuteva se porre o meno la fiducia sullo Iusal Senato. Alcuni tra noi rivolsero unpubblico al Segretario e ai massimi vertici. E credo sia innegabile che chi reggeva il timone avrebbe potuto avere una voce ben più potente di centinaia di firme.Chiedevamo di osare e di conseguenza anche di rischiare il voto in aula su un traguardo simbolico e di giustizia. Sapevamo che i numeri della maggioranza non erano scontati. Sapevamo anche che, con ogni probabilità, solo in quella legislatura si poteva vincere una battaglia di civiltà.Hanno prevalso altre valutazioni e io le rispetto. Ma senza dimenticare che chi guidava ha avuto qualche responsabilità in più.Questo è il testo dell’che venne pubblicato sul Corriere della Sera del 4 dicembre ...

