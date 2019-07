Una Vita | trame | Samuel arrestato | Diego apprende che Jaime è morto

Una Vita - spoiler : Silvia viene narcotizzata e rapita - Arturo è preoccupato : Le trame dello sceneggiato iberico “Una Vita” sono sempre più emozionanti e intriganti. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani vedranno tra qualche settimana, svelano che la new entry Silvia Reyes (Elia Galera) che ha fatto breccia nel cuore del colonnello Arturo Valverde (Manu Regueiro), scomparirà nel nulla. Quest’ultimo si preoccuperà quando la sua amata non si presenterà ad un suo appuntamento, e la sua agitazione ...

Una Vita anticipazioni : SILVIA rapita… da CHI? : Pericolo in arrivo per l’affascinante SILVIA Reyes (Elia Galera) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita: l’ex spia verrà rapita da un uomo misterioso e farà perdere improvvisamente le sue tracce. La storyline, partendo da questi presupposti, si arricchirà di diversi colpi di scena. Scopriamo insieme quali sono… Una Vita, trame: Arturo nasconde a SILVIA di stare per diventare cieco Le anticipazioni segnalano che ...

Una Vita Anticipazioni 4 luglio 2019 : Ursula impedisce a Susana di incontrare Cristina Novoa : Susana vorrebbe incontrare Cristina per proporle di vendere le sue immaginette in sartoria. Ursula però le impedisce di vederla.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 8-13 luglio 2019 : Ursula Vuole Uccidere Carmen! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 8 a sabato 13 luglio 2019: Leonor incastra Cristina che confessa a Blanca la verità. Carmen sarà assassinata? Anticipazioni Una Vita: Arturo e Silvia in crisi! Diego trova un oggetto di Blanca nel convento! Ursula Vuole vendicarsi di Carmen! Cristina Novoa rivela a Blanca che l’ha manipolata… Perfidi piani, scandali, vendette, manipolazioni, confessioni scioccanti, amori sempre più ...

Anticipazioni Una Vita : Flora versa veleno per topi nella torta mangiata da Peña : Lunedì 8 luglio comincia una nuova settimana in compagnia della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, "Una Vita". Le Anticipazioni degli appuntamenti che arrivano fino a sabato 13 luglio rivelano che Silvia dovrà prendere una decisione dolorosa. La Reyes sarà stanca dei continui contrasti con Arturo e penserà di fare la scelta giusta trasferendosi nell'abitazione di Celia e Felipe. La donna attenderà il momento giusto per ...

Anticipazione Una Vita - Leonor smaschera Cristina Novoa : la confessione : Una Vita anticipazioni: Cristina Novoa crea scompiglio ad Acacias, Leonor riesce a smascherarla Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, in onda su Canale 5, Leonor riesce a smascherare Cristina Novoa. Prima, però, la religiosa riesce a complicare le esistenze di alcuni personaggi di Acacias 38 e non solo quella di Blanca. Come già […] L'articolo Anticipazione Una Vita, Leonor smaschera Cristina Novoa: la confessione proviene da ...

Una Vita Anticipazioni 3 luglio 2019 : Flora innamorata di Paquito : Flora comincia a provare dei sentimenti forti per il gentile vigilante notturno, che la consola quando la vede triste per la vendita della Deliciosa.

Una Vita - anticipazioni spagnole : Rosina ritrova un vecchio amico dopo l'addio a Liberto : Sarà un periodo di grandi cambiamenti quello che attenderà Rosina nelle puntate spagnole di Una Vita. La madre di Leonor si troverà suo malgrado coinvolta negli intrighi di Genoveva, la vedova di Samuel desiderosa di portare a termine la sua vendetta nei confronti degli abitanti di Acacias 38. Liberto verrà sedotto dalla nuova dark lady e, proprio mentre la coppia si appresterà a vivere dei momenti di passione, entrerà nella stanza Casilda che ...

Una Vita - trame spagnole : l'Alday e Riera ritrovano Moises - Leonor smaschera Cristina : Le anticipazioni spagnole delle puntate della longeva soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' dal 15 al 21 luglio svelano che Diego sarà vicino a scoprire la verità riguardo alla scomparsa di Moises. Diego si accorge che il figlio Moises è vivo; nuova lite tra Silvia e Arturo Il giovane Alday si presenterà nel convento dove farà i conti con il pianto di un bambino e penserà che possa trattarsi del figlio di Blanca. Un altro capitolo ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Ignacio decide di dichiarare il proprio amore a Rosina : Gli spoiler spagnoli della soap opera 'Una vita rivelano che, nelle prossime settimane, Rosina e Liberto attraverseranno un momento di crisi e decideranno di porre fine alla loro storia. Il rapporto tra le due persone subirà delle complicazioni nel momento in cui ci sarà l'arrivo di Ignacio. La presenza di questa persona coinciderà con la rottura improvvisa della relazione tra Rosina e Liberto. I coniugi si separeranno dopo la decisione presa ...

Una Vita - spoiler : Diego e Blanca credono che Samuel abbia ucciso Jaime : Colpo di scena in arrivo, nei prossimi episodi italiani dello sceneggiato “Una Vita”. Diego Alday finalmente scoprirà la verità sull’assenza del padre Jaime da Acacias 38. Il cognato di Blanca Dicenta dopo essersi recato in una casa con la speranza di ritrovare suo figlio Moises, non farà fatica ad accorgersi della presenza di una spoglia di un uomo, che si rivelerà essere quella del suo genitore. Il maggiore degli Alday grazie al ritrovamento ...

Una Vita - trame al 13 luglio : Flora avvelena Pena - Diego indaga sul parto di Blanca : Torna l'appuntamento dedicato ad Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra punta di diamante di Canale 5. Nelle puntate in onda da lunedì a sabato 13 luglio, Flora Cervera avvelenerà inconsapevolmente Pena, mentre Diego Alday scoprirà da Aurelia che Blanca Dicenta aveva partorito un maschietto come aveva raccontato. Una Vita: Esteban tra Arturo e Silvia Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate che gli utenti avranno modo di ...

Una Vita - anticipazioni : DIEGO ritrova il cadavere di JAIME e… : Per quanto tempo DIEGO (Ruben De Eguia) resterà all’oscuro della morte del padre JAIME (Carlos Olalla)? Per avere la risposta bisognerà prestare attenzione a quello che succederà nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Tutto partirà infatti quando il giovane Alday capirà che il piccolo Moises è ancora vivo e, insieme all’amata Blanca (Elena Gonzalez), farà il possibile per ritrovarlo… Una Vita, news: DIEGO segue le tracce di ...