Riuscirà Project Scarlett a offrire davvero il più grande salto generazionale nella

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Dopo una presentazione interessante e ben coreografata di Xbox One X nel 2016, tutti speravano che Microsoft potesse ripetersi con il cruciale reveal diall'E3 di quest'anno. Alcuni nuovi dettagli sono stati svelati, effettivamente, assieme a proclami altisonanti e ad altri indizi sul futuro del brand. Qualcosa però non ha funzionatostrategia comunicativa del colosso di Redmond, e molti si interrogano ancora su quali siano i punti di forza della nuova console, su quale sia la visione alla sua base e su quali differenze ci saranno con la PS5 di Sony, con cui condividerà gran parte dello scheletro tecnologico.Iniziamo confermando ciò che ci sarà di sicuronuova macchina. Le specifiche tecniche, con qualche piccola eccezione, saranno pressoché identiche a quelle della PlayStation next-gen di Sony. Per cominciare entrambe le console monteranno una CPU Zen 2 di ...