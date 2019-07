Procreazione Medicalmente Assistita | l’importanza di una comunicazione a più voci

fondazioneserono

(Di giovedì 4 luglio 2019) Valerio Pisaturo, Embriologo dell’ospedale Evangelico Internazionale di Genova, espone il suo punto di vista circa l’interazione fra operatori sanitari dei Centri di(PMA) e coppie. L’embriologo ha un ruolo chiave, nell’ambito dei Centri di PMA, ma non sempre ha l’opportunità di condividere le informazioni sui cicli di PMA con la coppia e, quando ce l’ha, può non avere le capacità e l’abitudine a interagire con gli utenti. Infatti, come per il Corso di Studi in Medicina, anche quello in Biologia, che forma gli embriologi, non prepara a giocare tale ruolo. Dello stesso parere Laura Privitera, medico del Centro di PMA dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che spiega che comunicare alla coppia informazioni “critiche” come quelle relative all’insuccesso di un ciclo di PMA o quelle che illustrano una procedura di laboratorio può essere molto difficile. ...

