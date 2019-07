Naufragio a largo Tunisia, 80 dispersi

Un nuovodi migranti è stato segnalato su twitter da Alarm Phone, che parla di oltre 80aldi Zarzis, in. La notizia arriva da un attivista e volontario della mezzaluna rossa tunisina, secondo cui "solo 5 persone sono sopravvissute, mentre almeno 80 sono disperse". L'attivista ha riferito all' Ansa che ilha riguardato un gommone partito dalle coste libiche e ha aggiunto poi che dei 5 superstiti, uno,originario della Costa d'Avorio, è morto in ospedale.