Ministro Grillo | “La situazione rifiuti a Roma è difficile ma la soluzione arriverà entro

Salute - il Ministro Grillo sui rifiuti a Roma : “Non ci sono segnalazioni di rischio epidemiologico” : Al momento il ministero della Salute “non ha ricevuto segnalazioni di rischio epidemiologico” collegate alla situazione rifiuti a Roma, “tali da prefigurare un intervento diverso dal normale monitoraggio“. Lo ha affermato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo al Question time alla Camera a un’interrogazione che “pone domande in merito ad una asserita emergenza ambientale presso il Comune di ...

‘Free vax’ - evento alla Camera. Pd e Forza Italia chiedono cancellazione. Giulia Grillo : “Prossimo Ministro Wanna Marchi” : La discussione sulla libertà di scelta riguardo ai vaccini torna alla Camera. E scoppia di nuovo la polemica. L’incontro, una conferenza stampa promossa dal Corvelva, il Coordinamento regionale Veneto per la libertà vaccinale, e dal guru di Life 120, Adriano Panzironi, si terrà giovedì a Montecitorio dopo l’invito ricevuto a gennaio dall’allora deputata del Movimento 5 Stelle, Sara Cunial. Lei, espulsa nel frattempo e approdata al ...

Il Ministro Grillo : pronta a dimettermi se dovessero arrivare altri tagli alla Sanità : Il ministro della salute Giulia Grillo è pronta a dimettersi nel caso si dovessero ipotizzare nuovi tagli alla Sanità. «Io non parteciperò all’ennesima mannaia sulla Sanità pubblica» ha affermato il ministro a margine di un evento a Roma. E sulle voci di questi giorni sulle sue dimissioni ha precisato: «Sulla questione dei tagli sicuramente sì. Qu...

Appello degli oncologi per Fondo farmaci innovativi - il Ministro Grillo lo rinnoverà : Finora ha permesso a migliaia di malati oncologici italiani di ottenere le terapie più innovative in tempi celeri. È stato una garanzia di acceso a cure e farmaci dai costi altrimenti elevatissimi. Ora, però, il Fondo triennale di 500 mln di euro per i farmaci oncologici innovativi è in scadenza a fine 2019, e se non sarà rinnovato saranno presto a...

Se il successo dell'Italia sono le battaglie del Ministro Grillo contro Germania - Regno Unito e Giappone : Se pensate che l’Italia sia un interlocutore debole ai tavoli internazionali, incapace di costruire vaste alleanze e strategie convincenti, eccovi pronta una fragorosa smentita. Lo scorso martedì l’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato formalmente una risoluzione

'Non mi fate nessuna paura'. La Ministro Grillo perde la calma e alla Camera scoppia la bagarre : bagarre in Aula alla Camera, impegnata nell’esame del decreto sulla sanità in Calabria: il ministro della Sanità Giulia Grillo non ha infatti smentito che tra i candidati a commissario delle Asl ci sia un collaboratore della relatrice Dalila Nesci (M5s). Il ministro ha attaccato le opposizioni e con tono di voce alterato ha detto che “quelli che c’erano prima hanno fatto fallire tutte le Asl” in Calabria ...

Ministro Grillo a Catania - Ugl : "solo inutile passerella" : Sulla visita del Ministro della salute Grillo, a Catania, fanno sentire la loro voce Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri, della Ugl Sanità

Istituto superiore di sanità - Ministro Grillo nomina Brusaferro presidente e Piccioli direttore generale : presidente Silvio Brusaferro, direttore generale Andrea Piccioli. Sono questi i due nomi proposti dal ministro della Salute Giulia Grillo per i vertici del Istituto superiore di sanità. Le ipotesi di nomina sono state già inviate alla presidenza del Consiglio e agli organi di controllo competenti e rappresentano di fatto l’inizio del nuovo corso dell’Iss, dopo che nel dicembre scorso si era dimesso l’ex presidente Walter ...

Palermo : emergenza cimiteri - interrogazione M5S a Ministro Grillo : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Approda alla Camera "l'emergenza cimiteri" a Palermo. Il deputato del M5S Aldo Penna, a seguito dell’esposto del consigliere comunale pentastellato Antonino Randazzo, ha depositato un’interrogazione al ministro della Salute Giulia Grillo "al fine di sollecitare tutte l

Sanità - Ministro Grillo : “De Luca? Passa tutto il tempo a dirmi insulti sessisti ma lo ignoro. Gli preferisco Crozza” : “Il presidente De Luca Passa tutto il tempo a insultarmi, evidentemente con un approccio sessista della politica. Lo capirebbero anche i muri. E quindi francamente continuo a preferire Crozza“. Sono le parole del ministro della Salute Giulia Grillo, durante una conferenza stampa ripresa dall’emittente Irpinia Tv, davanti ai cancelli dell’ex ospedale Moscati ad Avellino. Grillo, in compagnia del sottosegretario ...

Salvini sfida Grillo : "Vieni a fare il Ministro per una settimana | No a lezioni da un comico" : In diretta Facebook il vicepremier risponde al garante del Movimento Cinque Stelle: "Posso starti antipatico ma io faccio il ministro dell'Interno e i risultati dicono che lo sto facendo bene". E poi si rivolge agli alleati di governo: "Lasciate lavorare la Lega, basta con tutti questi no".

Salvini sfida Grillo : "Vieni a fare il Ministro per una settimana | No a lezioni da un comico" : In diretta Facebook il vicepremier risponde al garante del Movimento Cinque Stelle: "Posso starti antipatico ma io faccio il ministro dell'Interno e i risultati dicono che lo sto facendo bene". E poi si rivolge agli alleati di governo: "Lasciate lavorare la Lega, basta con tutti questi no".

Ministro Grillo : “Via libera a Piano Marshall per l’edilizia sanitaria” : “Con il via libera della Conferenza delle Regioni all’intesa per il rifinanziamento dei 4 miliardi del Fondo per l’edilizia sanitaria e il rinnovamento tecnologico previsti dalla legge di bilancio 2019, a cui si aggiungono gli 890 milioni di fondi strutturali, si apre una nuova stagione di concretezza e di efficacia per sostenere il Servizio sanitario nazionale. Da oggi parte il Piano Marshall per l’edilizia sanitaria che ho ...