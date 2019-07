Ex Ilva | vertice Di Maio e ArcelorMittal | “No comment” A Taranto | impianti fermi per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) La fumata bianca sull’exnon c’è ancora. Così, mentre ai lavoratori incrociano le braccia (il 75 per cento per i sindacati, il 36 per l’azienda), a Roma sarà decisivo il secondo incontro – quello del 9 luglio – fra i vertici die il Ministro del Lavoro, Luigi Di. Un’ora di faccia a faccia fra il vicepremier, gli ad diEuropa e Italia, Geert Van Poelvoorde e Matthieu Jehl, e il Country Head, Samuele Pasi. In ballo, la permanenza del colosso lussemburghese negli stabilimenti pugliesi, messa in dubbio dalla norma prevista all’interno del Dl Crescita. Il decreto prevede la fine dell’immunità penale per le società che operano nell’area siderurgica ma limita la stessa al 6 settembre 2019, in relazione alla sola attuazione del piano ambientale, per proprietari e amministratori dello stabilimento ...

