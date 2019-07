A24 | al via i lavori di smontaggio viadotto Sant' Onofrio a Tornimparte sarà il primo

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 luglio 2019) L'Aquila - Sarà la prima grande struttura autostradale capace di rispondere ai terremoti. Sono entrati nella fase più delicata e complessa idi adeguamento sismico delsull’A24, una struttura costruita negli anni ’70, che diventerà ilcompletamente antisismico delle autostrade A24 e A25. Il cantiere si trova in corrispondenza del casello di, in pieno cratere sismico de L’Aquila. Dopo la messa in sicurezza delle pile, idi queste ore consistono nella rimozione di travi in calcestruzzo da oltre 9 tonnellate che saranno sostituite da nuove travi in acciaio Corten, molto più resistenti in caso di terremoto. L’intervento di fatto trasforma la struttura del, rendendola più elastica, anche grazie all’impiego di speciali appoggi di ultima generazione. Nei prossimi giorni si procederà al ...

