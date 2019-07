Un ufficiale dei Navy SEALs accusato di crimini di guerra in Iraq è stato giudicato non

Pronta la campagna abbonamenti del Napoli - si aspetta la numerazione ufficiale dei posti dal Comune : Pronta la campagna abbonamenti per il Napoli, come conferma la Gazzetta dello Sport, che scenderà in campo in un San Paolo nuovo grazie agli interventi per le Universiadi. Ma sono proprio questi, la nuova numerazione e la perdita di alcuni seggiolini a causa dei maxi-schermi ad aver rallentato il lancio della campagna abbonamenti. La capienza dell’impianto è infatti scesa a 52 mila unità, cosa tutt’altro che negativa, ma occorre ...

Kostas Manolas al Napoli - è ufficiale. La Roma lo saluta : "Ciao uomo dei sogni" : Ufficiale: Kostas Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. Domenica sera, attraverso il proprio profilo Twitter, la Roma ha comunicato la cessione del difensore centrale greco a titolo definitivo: "Ciao Kostas, grazie per questi 5 anni in giallorosso". Il club partenopeo ha versato nelle casse della

ufficiale la data dei Rammstein a Torino nel 2020 - info e biglietti : Dopo aver scoperto dell'arrivo dei Rammstein a Torino nel 2020 da una semplice gif animata comparsa sui canali social della band, oggi possiamo dire di avere la data Ufficiale: la band di Till Lindemann arriverà in Italia il 13 luglio 2020 con un'unica data presso lo Stadio Olimpico "Grande Torino", una previsione che la stampa aveva già avanzato, considerata la stagione in cui le gare calcistiche sono sospese. L'ultimo sbarco degli eroi ...

Juventus - ufficiale : Sarri è il nuovo allenatore dei bianconeri : Sarri Juventus UFFICIALE- Come accennato in mattinata, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, stavolta in maniera UFFICIALE. View this post on Instagram OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach #WelcomeSarri A post shared by Juventus Football Club (@Juventus) on Jun 16, 2019 at 6:03am PDT Ecco il comunicato della Juventus Ha […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Sarri è il nuovo allenatore dei bianconeri ...

Scuola - PAS e precariato docenti ultime notizie : comunicato ufficiale dei parlamentari M5S : I parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Cultura di Camera e Senato hanno provveduto ad emettere una nota congiunta per commentare l’intesa raggiunta dal Governo e dai sindacati in relazione alla questione del reclutamento docenti. comunicato ufficiale parlamentari M5S: ‘Tutelare meglio le diverse fasce del precariato’ “Il Movimento 5 Stelle è da sempre impegnato a chiudere definitivamente la stagione ...

ufficiale la scaletta dei concerti di Ligabue negli stadi con una sorpresa su ogni medley : La scaletta dei concerti di Ligabue negli stadi arriva con una sorpresa su ogni medley. Il rocker di Correggio ha tenuto la prova generale in quel di Reggio Emilia, nella quale ha rivelato quali siano i brani scelti per la nuova tornata di concerti che avrà inizio dal 14 giugno. Nella setlist che Ligabue ha pensato per il nuovo tour non mancano i grandi classici del suo repertorio, ma il medley di chitarra cambierà su ogni data. A ...

Concorso scuola e Pas - proposta ufficiale dei sindacati : accesso anche ai docenti di ruolo : Nel 2019 ci sarà una doppia possibilità, per i docenti e gli aspiranti tali, di stabilizzare la propria posizione all’interno del mondo scolastico. In primis sarà avviato il Pas (percorso abilitativo speciale) per i docenti con 36 mesi di servizio alle spalle che potranno accedere al ruolo, dopo aver superato l’anno di prova presso un istituto scolastico. Molto probabilmente, come dichiarato oggi dal senatore Pittoni, il primo scaglione di ...

Arriva il video ufficiale di Maradona y Pelè dei Thegiornalisti con Benedetta Porcaroli di Tutto può succedere : A qualche giorno dal rilascio per le radio, Arriva il video ufficiale di Maradona y Pelè dei Thegiornalisti nel quale compare anche Benedetta Porcaroli, volto noto della tv e già vista in Tutto può succedere. Il racconto della clip richiama al testo del brano, che Tommaso Paradiso ha pensato per l'assalto al tormentone estivo e con il quale spera di replicare il successo di Riccione. Il brano nasce dalla composizione di più parti sparse, ...

Calciomercato Barcellona - clamorosa gaffe dei blaugrana : pubblicato sul sito ufficiale il profilo di Lacazette [FOTO] : La società blaugrana ha pubblicato sul proprio sito il profilo di Lacazette, al momento non è chiaro se si tratti di un errore o di un annuncio Una gaffe sorprendente, che arriva a poche settimane dall’inizio del Calciomercato. Il Barcellona ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il profilo di Alexandre Lacazette, attaccante attualmente di proprietà dell’Arsenal e con un contratto in scadenza nel 2022. Il club blaugrana, ...

Volley - ufficiale : Andrea Giani allenerà Modena! Il grande ritorno sulla panchina dei Canarini - Zaytsev rimane? : Andrea Giani è il nuovo allenatore di Modena Volley, l’annuncio UFFICIALE è stato dato in mattinata dalla stessa società che si affiderà così al 49enne campano per la prossima stagione. Uno dei simboli della Generazione dei Fenomeni, tre volte Campione del Mondo e tre volte medagliato alle Olimpiadi, ha sposato la causa dei Canarini che aveva già allenato nel 2007-2008 quando conquistò la Challenge Cup (il terzo torneo europeo per ...

In arrivo un documentario ufficiale sulla storia dei Led Zeppelin : Come celebrare i 50 anni dalla fondazione di una delle più grandi rock band di tutti i tempi? È in arrivo infatti il primo documentario ufficiale sulla storia dei Led Zeppelin, che celebrerà così questo anniversario importantissimo. Il lavoro sarà diretto da Bernard MacMahon ed è ancora in fase di lavorazione. L'annuncio del documentario Nell'annunciare il progetto, il bassista della band John Paul Jones ha detto: "Era il momento giusto per noi ...

ufficiale la data di uscita del nuovo album dei Tool - finalmente smettiamo di dare i numeri : È fatta, finalmente il nuovo album dei Tool ha una data e possiamo smettere di tirare a indovinare e di decifrare gli indizi che la band ha disseminato sui social negli ultimi mesi. Tante magiche cifre, nelle ultime settimane, hanno fatto letteralmente uscire di testa i fan dal momento in cui gli eroi di Rosetta stoned avevano aggiornato l'immagine di copertina su Facebook con il numero "2019". La vera rivelazione, però, è arrivata negli ultimi ...