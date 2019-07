(Di mercoledì 3 luglio 2019) L'autopsia sul corpo diCinquetti, il 19ennecadavere sulla linea ferroviaria-Milano sabato scorso, non ha chiarito del tutto le cause della morte: esclusa la violenza da parte di altre persone, sarebbe statodi un. La ferita sulla tua testa sarebbe compatibile con con quella dell'impatto contro un treno in corsa.