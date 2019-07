E' successo tutto in pochi secondi! Tromba d’aria in Italia, muore una donna (Di mercoledì 3 luglio 2019) pochi secondi. Un turbinio improvviso senza che nulla lo lasciasse presagire. E il bilancio è stato tragico. Lunedì scorso, nel tardo pomeriggio, una Tromba d’aria si è abbattuta su Parma. Una donna è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite. La donna che ha perso la via si chiamava Elisa Montanarini e aveva ottantanove anni. A quanto ricostruito, l’anziana signora è stata colpita da un ramo caduto per il vento mentre si trovava sotto a un gazebo nel parco Ferrari.



La signora stava giocando a carte insieme ad alcuni amici quando il ramo le è finito addosso. Inizialmente la donna, una parmigiana che viveva in via Casa Bianca, ha lamentato solo un forte dolore a un braccio ma quando è arrivata all’ospedale Maggiore di Parma le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e intorno alle 22 è deceduta.



I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza diverse zone dopo la caduta degli alberi che hanno provocato forti disagi al traffico. Le previsioni meteo non sembrano annunciare buone notizie per il tempo al Nord: le prossime ore, infatti, saranno caratterizzate da un ulteriore cedimento dell’alta pressione africana che favorirà lo sviluppo di imminenti temporali pronti a colpire alcuni angoli del Paese.



Le temperature elevate unite al forte tasso di umidità presente nei bassi strati, favoriranno lo sviluppo di celle temporalesche anche piuttosto intense e accompagnate dalla grandine. A rischio grandine saranno in particolare il Piemonte, il pavese, piacentino, parmense, lodigiano, cremonese, mantovano, veronese e poi ancora il Veneto e l’Emilia specie quella settentrionale. Non è esclusa la possibilità di una nuova tromba d’aria in quella che si è presentata come l’estate più rovente da quindici anni a questa parte.