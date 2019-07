ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un incendio divampato a bordo di unrusso ha causato la morte di 14dell’equipaggio. Il mezzo stava effettuando una missione di ricognizione nel mar Baltico e al momento sono ancora sconosciute le cause delle: “Un mezzo di ricerca in acque profonde appartenente alla Marina russa stava conducendo un’operazione di misurazione batimetrica nelle acque territoriali quando è scoppiato un incendio”, ha fatto sapere in una nota il ministro della Difesa russo. “Grazie alle misure di vero e proprio auto-sacrificio intraprese dall’equipaggio lesono state domate e ilora si trova nella base navale di Severomorsk: purtroppo 14sono rimasti soffocati dal fumo sprigionato dall’incendio”. Gli investigatori militari hanno ora aperto un’indagine sull’accaduto, come riferisce la portavoce della Comitato ...

fattoquotidiano : Russia, sottomarino nucleare in fiamme: morti 14 marinai, Putin cancella i suoi impegni - TutteLeNotizie : Russia, sottomarino nucleare in fiamme: morti 14 marinai, Putin cancella i suoi impegni - MoniShantiRani : RT @AretimPolitics: Tutte le fonti da me consultate, ad eccezione di debka che ho linkato ieri sera, parlano di incidente in acque territor… -