Il portale del Sottosopra di Stranger Things sbarca su Fornite

wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019) (Foto: Epic Games) Due giganti che si incontrano: da un lato Fortnite e dall’altroper un crossover davvero pazzesco. Ildelappare infatti sulla mappa del celeberrimo titolo di Epic Games per un evento speciale già attesissimo. La nuova collaborazione è pronta (ma non attiva) e presto sarà pienamente a disposizione degli utenti. Già in questo momento stanno uscendo numerosi video online che mostrano uno dei simboli della serie di Netflix fare la propria comparsa presso i grandi magazzini, alias MegaMall, del videogame per Android, iOs console e computer. https://twitter.com/ShiinaBR/status/1146326614604750848?ref src=twsrc%5Etfw In occasione della terza stagione di, Epic Games piazza dunque il colpo da novanta con un evento specialissimo che vedrà non soltanto la comparsa delma anche verosimilmente oggetti, skin e altri ...

MCriscitiello : 4 canali, tutti in chiaro e visibili tramite il canale 60 del Dtt. Basta avere una Smart tv collegata alla rete int… - Twiperbole : RT @cittametrobo: La Luna e le stelle, col favore del buio: tanti appuntamenti alla Stazione astronomica di Loiano e nei parchi di Bologna… - GRUPPOEMPIRE : GRUPPO EMPIRE professionisti immobiliari associati -Italia- OMI - Osservatorio del Marcato Immobiliare – e app OMI… -