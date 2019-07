Carola libera | Saviano a Salvini | Il tuo vero nemico è la Costituzione

blogo

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Lo scrittore Robertoattacca il ministro dell’Interno Matteodopo la decisione del gip di Agrigento di non convalidare l'arresto diRackete, la comandate della Sea Watch a cui ieri sono stati revocati gli arresti domiciliari.Rackete è: 'Una grande vittoria della solidarietà' La 31enne è tornata in libertà e il provvedimento di espulsione ordinato da Matteonon potrà essere applicato subito "Per il Gip di AgrigentoRackete non doveva neanche essere arrestata: si apre un varco per l’archiviazione degli atti. Dopo il caso Diciotti, oggi è chiaro che ildel MinistroDellaMalaVita è la. Quella che ci difende tutti dall’arbitrio del Potere" ha scritto su Twitter.Per il Gip di Agrigento #Rackete non doveva neanche essere ...

