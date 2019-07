Bombe su centro detenzione migranti | circa 40 morti

romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Roma – Almeno 40sono, dopo che questa notte ildiin cui erano rinchiusi e’ stato colpito da due bombardamenti avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro: lo hanno denunciato fonti concordanti, in particolare dei servizi di soccorso. L’episodio si e’ consumato a Tajoura, un quartiere a una ventina di chilometri a est della capitale, come hanno confermato fonti del governo di Tripoli, puntando il dito contro le milizie del generale Khalifa Haftar. Quest’ultimo da aprile continua ad alimentare scontri per conquistare Tripoli e rovesciare il governo di unita’ nazionale sostenuto dall’Onu, con rischi per la popolazione locale e anche i, impossibilitati a lasciare i centri dicome quello di Tajoura. In totale si tratterebbe di poco piu’ di 5.800 persone, stando a dati ...

TutteLeNotizie : Libia, bombe su un centro per migranti. Almeno 40 morti e 80 feriti - hagshakti : RT @RescueMed: Stanotte il centro di detenzione di Tajoura, in #Libia, è stato bombardato. Tajoura è uno dei luoghi dove vengono portati i… - Lory_Twins : RT @RescueMed: Stanotte il centro di detenzione di Tajoura, in #Libia, è stato bombardato. Tajoura è uno dei luoghi dove vengono portati i… -