Baby gang di Jesolo contro bagnini Il questore | Subito foglio di via

Baby gang in azione a Taranto - botte ad un 40enne affetto da sindrome di Down : “Episodi gravi” : Ennesimo caso di violenza messo in atto da una Baby gang in Puglia: l'ultimo episodio si è verificato lunedì scorso e la vittima è stato un uomo di 40 anni affetto da sindrome di Down. Lo sdegno del sindaco Rinaldo Melucci: "Chiederò alle istituzioni competenti un confronto per cercare di arginare questa preoccupante deriva educativa".Continua a leggere

La Baby gang di Jesolo : "Anche i bagnini devono essere puniti" : Aurora Vigne Un ragazzo della gang di Jesolo spiega la sua versione dei fatti: "A cominciare sono stati i bagnini. Ci tengo a raccontare come sono andate veramente le cose" "È giusto che anche i bagnini siano puniti". Sono queste le parole usate da uno dei ragazzi della baby gang che ha picchiato alcuni bagnini a Jesolo. Il ragazzo, un 17enne, ha raccontato la sua versione dei fatti al Messaggero. Secondo lui, dice, a cominciare ...

Jesolo - bullo della Baby gang che ha picchiato i bagnini si confessa : “Ecco cos’è successo” : Un ragazzo di 17 anni di Treviso, membro della "baby gang" che domenica ha aggredito 3 bagnini a Jesolo scatenando il panico in spiaggia, si difende e a Fanpage.it si confessa: "Noi abbiamo sbagliato, ci siamo comportati da immaturi e irrispettosi, ma non bisogna colpevolizzare solo e soltanto noi. Ecco cosa è successo quel giorno".Continua a leggere

Arriva al cinema Baby gang - il Neorealismo pasoliniano di Stefano Calvagna : Distribuito da Lake Film, Arriva nelle sale il 17 Luglio 2019 Baby gang, nuovo lungometraggio diretto dal “lupo solitario” del cinema italiano Stefano Calvagna. Ambientato in una cruda e attualissima Roma, un film che punta l’obiettivo della macchina da presa su una Baby gang che vuole prendere il controllo del quartiere e fare soldi, intrecciandone le vite dei componenti con quelle dei coetanei che svolgono, invece, una vita da normali ...

Bagnini picchiati - Baby gang tradita dai social : Jesolo, 2 lug. (Adnkronos) - Dopo le botte, la derisione corre sul web. E' stata la vanità a tradire i componenti della baby gang che ha picchiato tre Bagnini a Jesolo, permettendone il riconoscimento. La trentina di ragazzi, dopo la violenza, si è vantata facendo alcuni video che sono stati postati

Jesolo - bagnini allontanano ragazzi da zona ‘interdetta’ : raid punitivo di una Baby gang composta da 30 ragazzi : Un raid per punire chi li aveva allontanati dai lettini invitandoli a spostare i loro asciugamani. Per poi vantarsi in un video fatto circolare sui social nel quale scherniscono le vittime con un “ciao bagnini”. Perché ad essere presi di mira da una baby gang di circa 30 adolescenti sono stati tre assistenti bagnanti di Jesolo. La spedizione punitiva è scattata dopo che i bagnini avevano invitato il branco ad allontanarsi da una zona ...

Jesolo - spedizione punitiva : Baby gang di 30 ragazzi contro 3 bagnini - umiliati e picchiati : Una baby gang composta da trenta ragazzi, molti dei quali di 15-16 anni, ha organizzato una spedizione punitiva contro tre bagnini al lavoro in uno stabilimento balneare di Jesolo che sono stati insultati e picchiati. I tre hanno dovuto ricorrere alle cure mediche all'ospedale.Continua a leggere

