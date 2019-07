Addio all’Orsa Yoga | regina del Parco d’Abruzzo

vanityfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L'orsaL'orsaL'orsaL'orsaL'orsaL'orsaL'orsaL'orsaL'orsaAveva trent’anni l’orsa, un’età ragguardevole per la sua specie. Ha avuto anche una vita speciale. È stata ritrovata morta domenica mattina dai custodi del Centro Visite delNazionale d’Abruzzo Lazio e Molise a Pescasseroli. Sono loro a ricordarla come un’orsa che rimarrà per sempre nella storia del. Sono i primi ad ammettere, in un lungo post su Facebook, che era diventata famosa alla fine degli anni Novanta per le sue scorribande nei paesi del(come si vede anche nelle foto della gallery in alto). Dopo aver passato un lungo periodo presso l’area faunistica di Villavallelonga, è stata ospitata al Centro Visite di Pescasseroli dall’agosto 2017. «L’anno scorso», scrivono come raccontassero di un animale domestico, «aveva subìto anche un ...

